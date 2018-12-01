Kemoterapi gören arkadaşları için saçlarını kazıttılar

Düzce'de, kanser tedavisi gören Faruk Geldi’nin saçları dökülünce arkadaşları da saçlarını kazıyarak moral verdi.

Aydınpınar Mahallesi’nde oturan Faruk Geldi (28), geçen ay testis kanseri tanısı konunca İstanbul’da kemoterapi görmeye başladı. Saçları dökülen Faruk Geldi’ye destek olmak için mahalledeki çocukluk arkadaşları moral verdi. Saçlarını kazıtan 12 arkadaş, fotoğraflarını Geldi’ye gönderdi.

Arkadaşları, Faruk Geldi’ye destek olmak amacıyla saçlarını kazıttıklarını belirterek, "Onun moralinin yerine gelmesi için bizim de saçlarımız feda olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)