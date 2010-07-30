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Kültür-Sanat

Kemken yoğun bakımdan çıktı

Türk komedi filmlerinin senaristi ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen yoğun bakımdan çıktı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Mizah dünyasında “Kemken” olarak da bilinen son dönem başarılı Türk komedi filmlerinin senaristi ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen yoğun bakımdan çıktı.

“Hababam Sınıfı 3,5”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “Herşey Çok Güzel Olacak”, “Ömerçip”, “Kahpe Bizans” gibi Türk halkının beğenisini kazanan filmlerin yanı sıra “Tatlı Kaçıklar”, “Yasemince” adlı TV dizilerinin de senaryosuna imza atan başarılı senarist, geçtiğimiz pazartesi akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Eylül ayında Serdar Akar’ın yönetmenliğinde çekimleri başlayacak olan ve Ocak 2011’de vizyona girmesi planlanan filmin ön hazırlık çalışmalarıyla yoğun bir dönem geçiren Ergen’in sağlık durumunun iyiye gittiği, kısa bir süre sonra tekrar çalışmalara dönebileceği bildirildi.

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