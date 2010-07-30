Kemken yoğun bakımdan çıktı

T24- Mizah dünyasında “Kemken” olarak da bilinen son dönem başarılı Türk
komedi filmlerinin senaristi ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen yoğun bakımdan
çıktı.
“Hababam Sınıfı 3,5”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Hababam Sınıfı Merhaba”,
“Herşey Çok Güzel Olacak”, “Ömerçip”, “Kahpe Bizans” gibi Türk halkının
beğenisini kazanan filmlerin yanı sıra “Tatlı Kaçıklar”, “Yasemince” adlı TV
dizilerinin de senaryosuna imza atan başarılı senarist, geçtiğimiz pazartesi
akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Eylül
ayında Serdar Akar’ın yönetmenliğinde çekimleri başlayacak olan ve Ocak 2011’de
vizyona girmesi planlanan filmin ön hazırlık çalışmalarıyla yoğun bir dönem
geçiren Ergen’in sağlık durumunun iyiye gittiği, kısa bir süre sonra
tekrar çalışmalara dönebileceği
bildirildi.