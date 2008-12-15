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Sağlık

Kemiklerimizi nasıl güçlendiririz?

Yapılan araştırmaya göre, fazla meyve-sebze tüketmenin kemikleri güçlendirdiği belirlendi.

15 Aralık 2008 02:00

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, fazla meyve-sebze tüketmenin vücuttaki alkali seviyesini artırarak kemikleri güçlendirdiği bulundu. 

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Uzmanlar, fazla protein alımının ve tahıl yemenin vücutta aşırı asit üretimine yol açtığını, bunun da kalsiyum atılımını arttırarak kemiklerin zayıflamasına neden olduğunu belirtiyorlar.

Klinik Endokronoloji ve Metabolizma Dergisi'nin Ocak sayısında yayınlanacak araştırmada, rastlantısal olarak belirlenen 50 yaş ve üstü 171 kadın ve erkeğe 3 ay boyunca bir yalancı ilaç ya da potasyum bikarbonat, sodyum bikarbonat ile potasyum klorür verildi. Bikarbonat alan insanların kalsiyum atılımında ve kemik rezorpsiyonunda önemli derecede azalma görüldü.

Boston'daki Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Bess Dawson-Hughes "Meyve ve sebze metabolize edildiğinde vücuda bikarbonat, alkalin karışımı yüklüyor. Bu çalışmada, 3 aylık dönemde hap şeklindeki alkalinin idrardaki kalsiyum kaybını ve kemik rezorpsiyonunu azalttığını gösterdik. Orta yaşlı kadın ve erkeklerde kemik kaybını ve kırıklarını azaltmak için yapılan bu müdahale öteki güvenli tetkikleri de garanti edecek" dedi.

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