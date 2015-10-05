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Yaşam

Kemik kesme makinesi arızalanınca beyin ameliyatı yarıda kaldı

Beyin ameliyatı olmak için ameliyathaneye alınan bir hastanın, kafa derisi açılırken kemik kesme makinesinin arızalanması sonucu ameliyat sonlandırıldı

05 Ekim 2015 11:58

Bolu'da, özel bir hastanede beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alınan 3 çocuk annesi 60 yaşındaki İlhan Yaman'ın saçları kesilip kafa derisi açılırken, kemik kesme makinesinin arızalanması sonucu operasyon sonlandırıldı. İlhan Yaman başka bir hastanede ameliyat edilirken, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

NTV’de yer alan habere göre; Bolu Karaçayır Mahallesi'nde oturan İlhan Yaman her iki bacağındaki güçsüzlük ve yürüme zorluğu şikâyeti ile Sağlık Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Beyninde tümör olduğu belirlenen İlhan Yaman, 11 Eylül günü ameliyata alındı. İlhan Yaman'ın saçları kesilerek kafa derisi açılırken, kemik kesme makinesinin bozulması nedeniyle ameliyat sonlandırılarak, kafa derisi dikildi. Ameliyathanenin önünde bekleyen yakınlarına, "Hastaya narkoz verildi, kafa derisi açıldı. Ancak kafatasını keseceğimiz zaman bir aksilikle karşılaştık. Kemik kesme makinesi çalışmadı" denildi.

Aile şikâyette bulundu

 

Ameliyatı gerçekleştirecek olan Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. M.N.D. ameliyathanedeki şartlar nedeniyle ameliyatı gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Ailesi, taburcu edilmek istenen İlhan Yaman'ı tartışmaların ardından 5 gün sonra Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne götürdü.

İlhan Yaman burada ameliyat olduktan sonra gerekli tedavilerinin ardından evine döndü. İlhan Yaman'ın ailesi Bolu'da bulunan özel hastane hakkında Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü de ailenin şikâyeti sonrası soruşturma başlattı.

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