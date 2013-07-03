Kemik iliği nakli AIDS'e çare mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV virüsü taşıyıcısı olan iki hastaya yapılan kemik iliği naklinin ardından hastaların vücutlarındaki virüsün temizlendiği tespit edildi.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher'ın haberine göre, Brigham and Women's Hastanesi'ndeki doktorlar ilaç açmadan dört ay geçiren hastalardan birinde virüsün tekrar görülmediğini belirtti.

Doktorlar, uygulanan tedavinin kesin çözüm olarak sunulması için henüz erken olduğunu belirtti.

Bulgular, Uluslararası AIDS Topluluğu Konferansı'nda sunuldu.

HIV bulaşmasından kurtulmak son derece zor, virüs insan DNA'sı içine gizlenerek vücutta dokunulmaz "rezervuarlar" oluşturuyor.

Antiretroviral ilaçların virüsün kan dolaşımı içinde kontrol altında tutulmasını sağlıyor, ancak ilaç kullanımına son verilmesi ile birlikte virüs de geri geliyor.

Kemik iliği nakli yapılan ve isimleri açıklanmayan iki erkek, 30 yıldır HIV ile yaşıyor.

Kemik iliği HIV'nin asıl olarak depolandığı yerlerden biri.

İki hastada da lenfomaya rastlanması üzerine kemik iliği nakli yapıldı.

Hastalardan birinde nakilden iki, diğerinde ise dört yıl sonra bile HIV virüsü tespit edilmedi.

Hastaların bu yıl başlarında antiretroviral ilaçlar kullanmayı bıraktığı belirtiliyor.

Doktor Timothy Henrich, BBC'ye yaptığı açıklamada, sonuçların oldukça ilginç olduğunu ancak henüz kesin tedavi bulunduğunun ilan edilmesi için erken olduğunu söyledi.

Dr Henrich, "Ancak, virüsün tedavi durdurulduktan bir ya da iki yıl sonra dahi geri gelmediğini söyleyebiliriz" dedi.

Son derece pahalı olduğu belirtilen ilik naklinden sonraki birkaç yılda ölüm riski yüzde 15 ila 20 arasında seyretmeye devam ediyor.

Dr Henrich, virüsün beyin dokusunda gizlenmeye devam ediyor olabileceğini söyledi.

ABD'deki bu iki hastaya da normal donörlerden ilik nakli yapıldı.

Terrence Higgins Vakfı yöneticisi Michael Brady de, "HIV'in bu kişilerin bedeninden temizlendiğini söylemek için henüz çok erken. Fakat, bu tedavi, Berlin'deki Hasta olarak bilinen Timothy Brown'ın yaşadığının türünün tek örneği olmayabileceğini" söylüyor.

Brown, AIDS hastalığına yakalanıp da tedavi edilen tek kişi olarak biliniyor.

BBC Türkçe