Kemerspor 2003 - Yeni Orduspor: 2-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Emre Yüksel (xxx), Ahmet Yaşılak (xxx), Selim Şenoz (xxx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xxx) - Yunus (xxx), Oğulcan (xx)(Dk.79 Mahmut), Mehmet (xx)(Dk.90 Muhammed), Doğukan (xxx), Hasan (xx), Mustafa (xx)(Dk.85 Asrın), Olcay (xx), Nuri (xxx), Serkan (xxx), Devrim (xxx)

YENİ ORDUSPOR: Murat (xx)- Ramazan (xx), Furkan (xxx), Sebahattin (xx)(Dk.65 Mustafa xx), Aykut (xx)(Dk.59 Burak xx), Fatih Özçelik (xxx)(Dk.72 Fatih Şerifoğlu xx), Kerim (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Muhammed (xx), Hasan (xx), Kerem (xx)

GOLLER: Dk. 68 Devrim, Dk. 79 Nuri (Kemerspor 2003), Dk.85 Furkan (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Serkan Dağ, Nuri Kaya (Kemerspor 2003), Ramazan Sal, Burak Aydın, Furkan Işıkdemir, Fatih Şerifoğlu (Yeni Orduspor)

TFF 3\'üncü Lig 2. Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Yeni Orduspor\'u 2-1 mağlup etti.

28\'inci dakikadaki gelişen Kemerspor atağında Serkan Dağ ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü. Topu önünde bulan Nuri\'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

35\'inci dakikadaki Yeni Ordupor atağında Fatih Özçelik sol kanattan korner çizgisine kadar getirdiği topu ceza alanı arka çizgisine kadar yolladı. Uygun pozisyonda topla buluşan Hasan Kaya\'nın sert şutu az farkla auta çıktı.

51\'inci dakikadaki Kemerspor atağında Serkan Dağ\'ın Yeni Orduspor ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Nuri Kaya kafa ile vurdu. Defansa çarpan şut üst direkten dışarı çıktı.

53\'üncü dakikadaki Yeni Orduspor atağında Hasan Kaya sağ kanattan Kemerspor ceza alanına ortaladı. Gelen topa plase vuruş yapan Aykut Öztürk\'ün şutunu kaleci İlyas Mahsuni Cihan kurtardı. Seken topa Fatih Özçelik\'ten önce kale direği yanında müdahale eden kaleci İlyas Mahsuni Cihan topu kontrol etti.

68\'inci dakikada Kemerspor\'un, Yeni Orduspor ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşu Serkan Dağ kullandı. Ceza alanı içerisine yaptığı orta defanstan sekerek Devrim Aksongur\'un önünde kaldı. Defans oyuncularını geçen Devrim\'in ceza alanı içinde çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

79\'uncu dakikada Kemerspor\'un kazandığı korner vuruşunu Serkan Dağ kullandı. Ceza alanına havadan gelen topa iyi yükselen Nuri Kaya\'nın kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

85\'inci dakikadaki Yeni Orduspor atağında Kerem Hasan Vapurluoğlu\'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Furkan Işıkdemir\'in kafa ile vuruşu ağlara gitti: 2-1.

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