T24 LogoT24 Logo
Spor

Kemerspor 2003 - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA) STAT: Dr

08 Eylül 2018 21:44

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Akif Abdurrahman Morca (xxx), Ersin İşsever (xxx), Kadir Gunal (xxx)
KEMERSPOR 2003: İlyas (xxx) - Muhammed (xx), Mertcan (xx), Oğulcan (xx), Mehmet Meke (xx) (Dk. 60 Mehmet Kılıç xx), Hasan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 86 Olcay), Ahmet (xxxx), Yusuf (xx) (Dk. 74 Nuri xx), Serkan (xx), Devrim (xxx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (xxx) - Soner (xx), Mutlu (xx), Serdar (xx), Mesut (xx) (Dk. 68 Umut xx), Uğur (xx) (Dk. 87 Bilal), Ahmet (xx), Güney (xx) (Dk. 46 Oktay xx), Barış (xx), Yakup (xxxx), Çağrı (xxxx)
GOLLER: Dk. 57 Yakup, Dk. 84 Çağrı (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Güney, Barış, Çağrı (Van Büyükşehir Belediyespor) - Oğulcan, Muhammed, Nuri (Kemerspor 2003)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor\'a 2-0 yenildi.

13\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında Ahmet sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Ceza alanındaki karambolde defansın ters kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla kornere çıktı.
34\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında Ahmet kazanılan köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına iyi orta kesen Ahmet\'in topuna iyi yükselen Yusuf\'un kafayla vuruşunu Van kalecisi Salih tokatladı. Kaleciden dönen topu sol çaprazda iyi takip eden Mehmet Meke\'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.
57\'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor\'un kazandığı serbest vuruşu Mesut kullandı. Ceza alanına iyi orta yapan Mesut\'un pasına iyi yükselen Yakup kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
84\'üncü dakikadaki Van Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanattan hücuma katılan Serdar ceza alanı içerisindeki Çağrı\'ya topu gönderdi. Bu oyuncunun yarım voleyle vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma Van Büyükşehir Belediyespor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHA STAT Dr FehmiAkif Abdurrahman MorcaErsinKadir GunalMuhammedMertcanOğulcanMehmet MekeDkMehmet KılıçHasanMustafaOlcay AhmetYusufNuriSerkanDevrimBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Salih
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24