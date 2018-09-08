Kemerspor 2003 - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA)
STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Akif Abdurrahman Morca (xxx), Ersin İşsever (xxx), Kadir Gunal (xxx)
KEMERSPOR 2003: İlyas (xxx) - Muhammed (xx), Mertcan (xx), Oğulcan (xx), Mehmet Meke (xx) (Dk. 60 Mehmet Kılıç xx), Hasan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 86 Olcay), Ahmet (xxxx), Yusuf (xx) (Dk. 74 Nuri xx), Serkan (xx), Devrim (xxx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (xxx) - Soner (xx), Mutlu (xx), Serdar (xx), Mesut (xx) (Dk. 68 Umut xx), Uğur (xx) (Dk. 87 Bilal), Ahmet (xx), Güney (xx) (Dk. 46 Oktay xx), Barış (xx), Yakup (xxxx), Çağrı (xxxx)
GOLLER: Dk. 57 Yakup, Dk. 84 Çağrı (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Güney, Barış, Çağrı (Van Büyükşehir Belediyespor) - Oğulcan, Muhammed, Nuri (Kemerspor 2003)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor\'a 2-0 yenildi.
13\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında Ahmet sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Ceza alanındaki karambolde defansın ters kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla kornere çıktı.
34\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında Ahmet kazanılan köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına iyi orta kesen Ahmet\'in topuna iyi yükselen Yusuf\'un kafayla vuruşunu Van kalecisi Salih tokatladı. Kaleciden dönen topu sol çaprazda iyi takip eden Mehmet Meke\'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.
57\'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor\'un kazandığı serbest vuruşu Mesut kullandı. Ceza alanına iyi orta yapan Mesut\'un pasına iyi yükselen Yakup kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
84\'üncü dakikadaki Van Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanattan hücuma katılan Serdar ceza alanı içerisindeki Çağrı\'ya topu gönderdi. Bu oyuncunun yarım voleyle vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma Van Büyükşehir Belediyespor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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