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Spor

Kemerspor 2003 - Ofspor AŞ: 1-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

08 Nisan 2018 20:32

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Hamdi Tontu (xx), Caner Kurt (xx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- Fikret (xx), İbrahim Dağaşan (xx), Deniz (xxx)(Dk.86 Atakan), Sevcan (xxx), Volkan (xx), Ahmet Mümin (xx), Abdulsamet (xx)(Dk.61 Ertuğrul xx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx), Doğukan (xxx)(Dk.83 Selim)
OFSPOR AŞ: Beycan (xx)- Arif (xx)(Dk.72 Furkan xx), Fatih Kaan Arıman (xx)(Dk.54 Mustafa xx), Muhammet (xx), Talha (xx), Niyazi (xx), Fatih Aydın (xx), Hamdi (xx), Gürkan (xx), Furkan (xxx), Abdulkadir (xx)(Dk.84 Canberk)
GOL: Dk.20 Sevcan (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Abdurahman Ayhanoğlu, Ahmet Mümin Papaker, Doğukan Sinik, Ertuğrul Arslan (Kemerspor 2003), Hamdi Dereli, Muhammet Fettahoğlu (Ofspor AŞ)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.62 İbrahim Dağaşan, Dk.81 Fikret Sevilgen (Kemerspor 2003), Dk.81 Furkan Aydın (Ofspor AŞ)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Ofspor AŞ\'yi 1-0 yendi. Maçta 3 kırmızı kart ve 6 sarı kart çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20\'nci dakikadaki Kemerspor atağında Deniz\'le paslaşan kaptan İbrahim Dağaşan topu Sevcan\'a kazandırdı. Sevcan defansı ve kaleciyi geçerek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
45\'inci dakikadaki Kemerspor atağında Ofspor ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan kafayla topu Deniz\'e verdi. Gelen topa voleyle vuruş yapan Deniz\'in şutu direğin yanından az farkla auta çıktı.
62\'nci dakikada Kemerspor atağında Deniz\'in pasında topu ağlarla buluşturan Sevcan\'ın pozisyonunda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem gölü iptal ederken, kendisine itiraz eden takım kaptanı İbrahim Dağaşan\'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
76\'ncı dakikadaki Ofspor atağında Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Furkan düzelttiği topa sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
77\'nci dakikadaki Kemerspor atağında Deniz\'in pasında Ofspor ceza alanında topla buluşan Doğukan, çalımlar attıktan sonra sert vurdu. Köşeden ağlarla buluşmak üzere olan topu kaleci Beycan ayağıyla kornere çeldi.
81\'inci dakikada yaşanan olayda birbirleriyle tartışan Kemerspor\'dan Fikret ve Ofspor\'dan Furkan orta hakem Onur Bingöl tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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