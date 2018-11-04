T24 LogoT24 Logo
Spor

Kemerspor 2003 - Ofspor: 1-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

04 Kasım 2018 18:37

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xxx), Hakan Akkaynak (xxx), Bekir Özçelik (xxx)
KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Mertcan (xxx)(Dk.86 Nuri), Mehmet Meke (xxx), Mehmet Kılıç (xx)(Dk.39 Abdullah xx), Hasan (xxx), Mustafa (xx), Olcay (xx)(Dk.89 Yunus), Yusuf (xx), Umut (xx), Serkan (xx), Devrim (xxx)
OFSPOR: Philipp (xx)- Yunus (xxx), Fatih (xx), Sergen (xx), Nevzat (xxxx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)(Dk.59 Uğur xx), Niyazi (xxx)(Dk.84 Muhsin), Ömürcan (xx)(Dk.71 Ali xx), Mertkan (xx), Ferhat (xxx)
GOLLER: Dk.26 Niyazi, Dk.88 Nevzat (Ofspor), Dk.35 Hasan (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Yusuf, Devrim, Serkan, Ozan (kulübede) (Kemerspor 2003), Ferhat, Philipp (Ofspor A.Ş.)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Ofspor\'a 2-1 yenildi.
26\'ncı dakikada Ofspor\'un kazandığı serbest vuruşta Niyazi\'nin kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.
35\'inci dakikada korner vuruşunu Kemerspor\'dan Mertcan kullandı. Ceza alanında oluşan karambolde topa son hamleyi yapan Hasan ağlara göndermeyi başardı: 1-1.
88\'inci dakikada Kemerspor orta sahasının hatasından yararlanan Ofsporlu Nevzat orta sahada kazandığı top ile rakip ceza alanına kadar girdi. Ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Nevzat kalecinin sağından plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma Ofspor\'un  2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHA STAT Dr FehmiAli YılmazHakan AkkaynakBekirFaikMertcanNuri Mehmet MekeMehmet KılıçAbdullahHasanMustafaOlcayYunus YusufUmutSerkanDevrimPhilippYunusFatihSergenNevzatMuhammet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24