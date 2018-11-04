Kemerspor 2003 - Ofspor: 1-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xxx), Hakan Akkaynak (xxx), Bekir Özçelik (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Mertcan (xxx)(Dk.86 Nuri), Mehmet Meke (xxx), Mehmet Kılıç (xx)(Dk.39 Abdullah xx), Hasan (xxx), Mustafa (xx), Olcay (xx)(Dk.89 Yunus), Yusuf (xx), Umut (xx), Serkan (xx), Devrim (xxx)

OFSPOR: Philipp (xx)- Yunus (xxx), Fatih (xx), Sergen (xx), Nevzat (xxxx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)(Dk.59 Uğur xx), Niyazi (xxx)(Dk.84 Muhsin), Ömürcan (xx)(Dk.71 Ali xx), Mertkan (xx), Ferhat (xxx)

GOLLER: Dk.26 Niyazi, Dk.88 Nevzat (Ofspor), Dk.35 Hasan (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Yusuf, Devrim, Serkan, Ozan (kulübede) (Kemerspor 2003), Ferhat, Philipp (Ofspor A.Ş.)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Ofspor\'a 2-1 yenildi.

26\'ncı dakikada Ofspor\'un kazandığı serbest vuruşta Niyazi\'nin kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

35\'inci dakikada korner vuruşunu Kemerspor\'dan Mertcan kullandı. Ceza alanında oluşan karambolde topa son hamleyi yapan Hasan ağlara göndermeyi başardı: 1-1.

88\'inci dakikada Kemerspor orta sahasının hatasından yararlanan Ofsporlu Nevzat orta sahada kazandığı top ile rakip ceza alanına kadar girdi. Ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Nevzat kalecinin sağından plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Ofspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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