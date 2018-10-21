Kemerspor 2003 - Kızılcabölük Spor: 0-3

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Vedat Demir (xxx), Tunay Ateş (xxx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xx) - Yunus (xx), Semih (xxx), Oğulcan (xx) (Dk. 53 Muhammed xx), Mehmet (xx) (Dk. 70 Yusuf xx), Doğukan (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 76 Abdullah x), Doğan (xx), Umut (xx), Serkan (xx), Devrim (xx)

KIZILCABÖLÜK SPOR: Cantuğ (xxx) - Mustafa (xx) (Dk. 46 Ali xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 62 Hüseyin xxx), Samet (xxxx) (Dk. 86 Emirhan), Ersin (xx), Serkan (xx), Muhammet (xx), Emre (xx), Gökhan (xxx), Taygun (xxx), İlyas (xx)

GOLLER: Dk. 52 - Dk. 64 Samet, Dk. 85 Taygun (Kızılcabölük Spor)

SARI KARTLAR: Devrim, Semih, Umut (Kemerspor 2003) - Ersin, Emre (Kızılcabölük Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Kızılcabölük Spor\'a 3-0 yenildi.

24\'üncü dakikada gelişen Kemerspor atağında Kızılcabölük Spor ceza alanı sol kanadından kazanılan taç atışını Doğan ceza alanı içerisinde bulunan Devrim\'e yolladı. Devrim, havadan gelen topu göğsüyle Serkan\'ın önüne indirdi. Serkan\'ın plase vuruşunu Kızılcabölük kalecisi Cantuğ kurtardı.

30\'uncu dakikada Kızılcabölük\'ün kazandığı serbest vuruşu korner çizgisinden Mustafa Altun kullandı. Mustafa\'nın Kemerspor ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen İlyas\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52\'nci dakikadaki Kızılcabölük atağında ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan\'ın yerden ortasına Samet\'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

64\'üncü dakikada Kızılcabölük kalecisi Cantuğ\'un uzun degajını takip eden Samet, Kemerspor defasından Umut\'un kaleciye kafayla verdiği pasın kısa düşmesinden yararlanarak hem defansı hem de kaleciyi geçerek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

85\'inci dakikadaki Kızılcabölük Spor atağında, Kemerspor kalecisi İlyas\'dan seken topu iyi takip eden Samet sağ kanattaki Taygun\'un önüne pasını attı. Topa sert vuran Taygun\'un şutu ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşma Kızılcabölük Spor\'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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