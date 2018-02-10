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Spor

Kemerspor 2003 - Çatalcaspor: 2-2

 Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

10 Şubat 2018 18:46

 Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Mehmet Akıncık (xx), Yunus Doğan (xx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- Fikret (xx), Deniz (xxx), Akın (xxx), Atakan (xx)(Dk. 80 Abdurrahman), Volkan (xx), Görkem (xx)(Dk. 60 Sevcan xx), Ahmet Mümin Papaker (xx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xx), Doğukan (xx)(Dk. 60 Ertuğrul xx)
ÇATALCASPOR: Doğan (xx)- Eyüpcan (xx), Selçuk (xx), Sadık (xx), İsmail (xx)(Dk.76 Recep xx), Serkan (xx), Emre Turgut (xxx), Arif (xx)(Dk. 80 Emre Özer xx), Barış (xx), Sertaç (xx)(Dk. 46 Ömer xx), Veysel (xx)
GOLLER: Dk. 14 Lokman Erdoğan, Dk. 66 Akın Akman (Kemerspor 2003), Dk. 47 Emre Turgut, Dk. 90+3 Emre Özer (Çatalcaspor)
SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Doğukan Sinik, Atakan Cangöz (Kemerspor 2003), Veysel Kılıç, Arif Güner, Eyüpcan Delibalta, Ömer Faruk Acı (Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Çatalcaspor\'la 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında cezaalanı dışında Akın Akman sol kanatta boş durumdaki Deniz Ataç\'a pas verdi. Deniz\'in cezaalanı içerisine yaptığı orta defanstan sekerek boştaki Lokman Erdoğan\'a geldi. Lokman Erdoğan\'ın volesinde top ağlara gitti: 1-0.
35\'inci dakikada Kemerspor defansının hatasını iyi değerlendiren ve cezaalanı ön çizgisinde topla buluşan Emre Turgut, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emre\'nin sert şutunda İsmail Çetin gole izin vermedi.
47\'nci dakikada İsmail Sarı, sola kanattan topu cezaalanına ortaladı. Topu iyi takip eden Emre Turgut, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 1-1.
65\'inci dakikada Kemerspor atağında, Çatalcaspor cezaalanı içerisinde orta yapan Deniz Ataç\'ın pasında Arif Güner, Sevcan Bıyıklı\'yı formasından çekerek engelledi. Hakem Sercan Murat Gündüzler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Deniz Ataç takımını öne geçirdi: 2-1.
90+3\'de Çatalcaspor\'un kazandığı serbest vuruşu Veysel Kılıç cezaalanı içerisine ortaladı. Defansa çarpan topu takip eden Emre Özer plase vuruşla skora denge getirdi: 2-2.
Karşılaşma 2- 2 sonuçlandı.

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