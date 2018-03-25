Kemerspor 2003 - Çanakkale Dardanel SK: 3-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ersin İşsever (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- İbrahim Dağaşan (xxx)(Dk.77 Serkan), Deniz (xxx), Akın (xx)(Dk.85 Görkem), Sevcan (xxx)(Dk.68 Muhammed xx), Volkan (xxx), Ahmet Mümin (xxx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xxx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx)

ÇANAKKALE DARDANEL SK: Oğzuhan (xx)- Sinan (xx), Ahmet Yazar (xx)(Dk.60 Fatih xx), Muhammed (xx)(Dk.42 Veli xx), Ufuk (xx)(Dk.65 Burak xx), Selim (xx), Furkan (xxx), Ahmed Emir Tekçam (xx), Sergen (xx), Hasan (x), Yusuf (xx)

GOLLER: Dk.17 Ahmet Münin, Dk.38 Sevcan, Dk.64 Lokman (Kemerspor 2003), Dk.66 Furkan (Çanakkale Dardanel SK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.84 Abdulsamet (Kemerspor 2003), Dk.55 Hasan (Çanakkale Dardanel SK)

SARI KARTLAR: Volkan, Serkan (Kemerspor 2003), Ahmet Yazar, Furkan, Yusuf, Fatih (Çanakkale Dardanel SK)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Çanakkale Dardanel SK\'yi 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17\'nci dakikada Kemerspor\'un kazandığı serbest vuruşu Volkan Can ceza alanı içerisine gönderdi. Defanstan seken topu iyi takip eden Ahmet Münin voleyle sert vuruşta ağlara gönderdi: 1-0.

38\'inci dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Deniz, ileri doğru koşan Sevcan\'a gönderdi. Topla buluşan Sevcan kaleciyi de çalımlayarak skoru 2-0 yapan golü attı.

55\'inci dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Akın\'a müdahale eden Çanakkale Dardanel\'den Hasan, orta hakem Feridun Daldaş tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

64\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında kaptan İbrahim Dağaşan\'ın aşırtma pasında Çanakkale Dardanel ceza alanı önüne topla buluşan Lokman gelişine çok sert vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

66\'ncı dakikadaki Çanakkale Dardanel atağında Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Furkan sert şutla skoru 3-1 yaptı.

84\'üncü dakikada Çanakkale Dardanel SK\'dan Burak\'a müdahale sonrası Kemersporlu Abdulsamet ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karışlaşma Kemerspor 2003\'ün 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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