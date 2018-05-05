Kemerspor 2003 - Bergama Belediyespor: 0-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Ali Karatutlu (xxx), Ömer Lütfü Aydın (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- Fikret (xx), İbrahim Dağaşan (xx)(Dk.90 Oğuz), Deniz (xx)(Dk.84 Muhammed), Akın (xx), Atakan (xx), Sevcan (xx)(Dk.90 Sevcan), Volkan (xx), Ahmet Mümin (xx), Abdurrahman (xx), Doğukan (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Cantuğ (xx)- Hüseyin (xx), Emre (xx)(Dk.86 Hacı), Tufan (xx), Tuncer (xx), Semih (xx), Metehan (xx), Hakan (xx), Mehmet (xx), Ozan (xx)(Dk.54 Sercan xx), Jiyan (xx)(Dk.46 İsmail xx)

SARI KARTLAR: Jiyan, Ozan, Mehmet, Hüseyin (Bergama Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kemerspor 2003, sahasında Bergama Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

7\'nci dakikadaki Bergama Belediyespor atağında Kemerspor ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tufan\'ın sert vuruşu az farkla auta çıktı.

9\'uncu dakikadaki Kemerspor atağında Bergama Belediyespor ceza alanı içerisinde topla buluşan Sevcan, uygun durumdaki Atakan\'a topu gönderdi. Gelişine Atakan\'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

52\'nci dakikada Kemerspor atağında İbrahim Dağaşan\'ın pasıyla ceza alanı çizgisinde topla buluşan Volkan\'ın sert vuruşunu Bergama Belediyespor kalecisi Cantuğ yumuklarıyla kornere çıktı.

59\'uncu dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan İbrahim Dağaşan ceza alanı ön çizgisinde bulunan Akın\'ı topla buluşturdu. Akın hiç bekletmeden topu ceza alanı içinde bulunan Deniz\'e yolladı. Topu güzel kontrol eden Deniz\'in sert şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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