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Spor

Kemerspor 2003 - 12 Bingöl Spor: 2-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

25 Şubat 2018 19:12

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu (xxx), Ozan Andaç Göral (xxx), Akın Karabacak (xxx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xxx)- Fikret (xxx), İbrahim Dağaşan (xxx), Deniz (xxxx), Akın (xxxx), Sevcan (xxx)(Dk.87 Oğuz), Volkan (xxx), Ahmet Mümin (xx), Lokman (xx)(Dk.33 Ertuğrul xx), Abdulsamet (xx), Doğukan (xx)(Dk.56 Görkem xxx)
12 BİNGÖL SPOR: Taylan (xx)- Doğancan (xx), Mehmet Sait Ulucan (xx)(Dk.86 Enver), Mehmet Ali Can (xx), Özkan (xx)(Dk.75 Ogün xx), Talha (xx), Harun (xx)(Dk.81 Emre), Muhammed (xx), Sercan (xx), Fatih (xx), Gökhan (xx)
GOLLER: Dk.90 Akın, Dk.90+3 Deniz (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Lokman, İbrahim Dağaşan, Deniz (Kemerspor 2003), Muhammed, Gökhan, Mehmet Sait Ulucan, Özkan (12 Bingöl Spor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Fatih (12 Bingöl Spor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında 12 Bingöl Spor\'u 2-0 mağlup etti. Mücadele öncesi her iki takım futbolcuları ve hakemler \'Çocuk istismarı insanlık suçudur\' yazılı pankartı küçük çocuklarla birlikte taşıyarak seremoniye çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
32\'nci dakikada 12 Bingöl Spor atağında, Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Ali Can, kaleye sert gönderdi. Top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
45\'inci dakikadaki Kemerspor atağında son adam olan Fatih, kendisini geçen Deniz\'i düşürdü. Hakem bu pozisyonun ardından Fatih\'i direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
45+3\"üncü dakikada Kemerspor\'un ceza alanı ön çizgisinden kazandığı faul atışını İbrahim Dağaşan kullandı. Defanstan seken top kornere çıktı.
47\'nci dakikadaki 12 Bingöl Spor atağında Harun\'un korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuşa ceza alanı içerisinde iyi yükselen Sevcan kafayla vurdu, top az farkla auta çıktı.
81\'inci dakikadaki Kemerspor 2003 atağında 12 Bingöl Spor ceza alanı dışında topla buluşan Deniz\'in şutunu kaleci Taylan kurtardı.
85\'inci dakikadaki Kemerspor atağında Akın\'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Görkem, pasını İbrahim Dağaşan\'a yolladı. Topun gelişine sert vuran İbrahim\'in şutu direkten dışarı çıktı.
90\'ıncı dakikada Kemerspor 2003\'ün rakip ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşu Oğuz kullandı. Bu oyuncunun gönderdiği topa iyi yükselen Akın kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
90+3\'üncü dakikada Kemerspor 2003 atağında topla sol kanattan ilerleyen Deniz, 12 Bingöl Spor defans oyuncularını geçerek ceza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün üstünlüğüyle sona erdi.

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