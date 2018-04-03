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Kemerli kadın futbolcuların hedefi 2'nci Lig ve şampiyonluk

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl kurulan Yeni Kemer Belediyespor takımı, bu yıl Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele ettiği grubu birinci tamamladı

03 Nisan 2018 12:52

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde geçen yıl kurulan Yeni Kemer Belediyespor takımı, bu yıl Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele ettiği grubu birinci tamamladı. 10 maçta rakip ağlara 91 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Kemerli kadın futbolcular, 2\'nci Lig\'e yükselme hedefiyle play- off hazırlıklarını sürdürüyor.
Kemer\'de oturan kadınların Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül ile yaptıkları görüşme sonrası geçen sezon lig başlamadan kurulan Yeni Kemer Belediyespor, TFF Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele etmeye başladı. Geçen sezon grubu orta sırada bitiren takım, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Bu sezon mücadele ettiği 14\'üncü Grup\'ta 10\'da 10 yaparak 30 puan toplayan Kemerli kadınlar, karşılaşmalarda 91 gol atıp, yalnızca 6 gol yedi.
PLAY-OFF HAZIRLIĞI
Yeni Kemer Belediyesporlu kadın futbolcular, nisanın ikinci haftası başlayacak play-off\'lara yönelik hazırlıklarını sürdürürken, hem 3\'üncü Lig şampiyonluğu, hem de 2\'nci Lig\'e yükselmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Gül de eşi Neşe Gül\'le birlikte ilçe stadında antrenmanlarını sürdüren Yeni Kemer Belediyesporlu futbolculara destek veriyor.
DOSTLUK MAÇINDA 10 GOL
Çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdüren kadın futbol takımı, son olarak İsrail\'den gelen amatör futbol takımı \'Nazareth Girls\' ile dostluk maçı yaptı. Yeni Kemer Belediyespor, karşılaşmayı 10-0 kazandı.
Yeni Kemer Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ayhan Süel, \"Bu yıl hedefi şampiyonluk koyarak başladık. Şimdi önümüzde 2\'nci Lig\'e çıkmamız için play- off maçları var. Birinci ayağı nisan ayının 12\'sinde Afyonkarahisar\'da olacak. Grup maçlarından sonra 2\'nci Lig\'e çıkan takımlardan biri olmak istiyoruz. Onun için de lig bittikten sonra çalışmalarımızı bu yönde yaptık ve hala da çalışıyoruz\" dedi.
\'HEDEFLERİMİZDEN BİRİ DE ŞAMPİYONLUK\'
İyi bir takım olduklarını ve hedeflerinin yalnızca 2\'nci Lig\'e çıkmak olmadığını, 3\'üncü Lig\'i şampiyon tamamlamak istediklerini aktaran Ayhan Süel, \"Play- off\'lardan sonra kalan 4 takım, 3\'üncü Lig şampiyonluğu için mücadele edecek. Bundan dolayı hedeflerimizden biri de şampiyon olmak\" diye konuştu.
\'TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ\'
Geçen yılın ligde tutunup kendilerini görmek açısından deneyim olduğunu vurgulayan Ayhan Süel, şöyle dedi:
\"Bu yıl da ilçe olarak hedefimiz 2\'nci Lig\'e çıkmak. Elimizdeki oyunculardan faydalandık ve eksik yerlere transfer yaptık. Tamamen bir takım olduk. Takımımıza güveniyoruz. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bunu da zaten play-off\'larda göstereceğiz. Bu yıldan gelecek senenin takımını kurduk.\"
\'ŞAMPİYON OLACAĞIZ\'
Yeni Kemer Belediyespor\'un santraforlarından Dilara Solak, \"2 senedir Kemer\'de oynuyorum. 2 senede çok iyi yerlere geldik. Çok iyi transferler yapıp, bu yolda iyi mesafe kat ettik. Haftada 4- 5 gün antrenman yapıyoruz. 2\'nci Lig\'i istiyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz ve hocalarımız herkes bunu istiyor ve şampiyon olacağız. Takımda hiçbir sakatlığımız yok ve herkes inanıyor şampiyon olacağımıza\" dedi.

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