Kemeriyle sevgilsini boğdu

T24 - Mersin’de mali müşavirlik bürosunda çalışan Veysel Altınbaş (32), öğretmen sevgilisi Duygu Yerci’yi (30) yatak odasında kemeriyle boğarak öldürdü.



Ardından banyodaki çamaşır suyunu içerek intihara kalkışan Altınbaş, yaralı halde bulunup hastaneye kaldırıldı.



Olay dün saat 11.30 sıralarında, Güvenevler Mahallesi Güven Sitesi’nde meydana geldi. Veysel Altınbaş, bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi sınıf öğretmeni Duygu Yerci’yle tartışmaya başladı.



Öfkesine hâkim olamayan Altınbaş, yatak odasında Yerci’yi yatağa yatırıp kemeriyle boğarak öldürdü. Altınbaş, daha sonra banyodaki çamaşır suyunu içip intihara kalkıştı. Fenalaşan Altınbaş, telefonla kardeşinden yardım istedi. Altınbaş’ın kardeşi, ağabeyini acı çekerken, genç kızın cansız bedenini de yatak odasında buldu. Cinayet şüphelisi Altınbaş Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Veysel Altınbaş’ın cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği öne sürüldü. Altınbaş’ın müzik öğretmeni olan Duygu Yerci’yle 2 yıla yakın süredir aşk yaşadığı, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığı şüphesiyle öldürdüğü iddia edildi.







