T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kemeriyle sevgilsini boğdu

Veysel Altınbaş (32), öğretmen sevgilisi Duygu Yerci’yi (30) yatak odasında kemeriyle boğarak öldürdü...

04 Ekim 2010 03:00

T24 - Mersin’de mali müşavirlik bürosunda çalışan Veysel Altınbaş (32), öğretmen sevgilisi Duygu Yerci’yi (30) yatak odasında kemeriyle boğarak öldürdü.

Ardından banyodaki çamaşır suyunu içerek intihara kalkışan Altınbaş, yaralı halde bulunup hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında, Güvenevler Mahallesi Güven Sitesi’nde meydana geldi. Veysel Altınbaş, bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi sınıf öğretmeni Duygu Yerci’yle tartışmaya başladı.

Öfkesine hâkim olamayan Altınbaş, yatak odasında Yerci’yi yatağa yatırıp kemeriyle boğarak öldürdü. Altınbaş, daha sonra banyodaki çamaşır suyunu içip intihara kalkıştı. Fenalaşan  Altınbaş, telefonla kardeşinden yardım istedi. Altınbaş’ın kardeşi, ağabeyini acı çekerken, genç kızın cansız bedenini de yatak odasında buldu. Cinayet şüphelisi Altınbaş Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Veysel Altınbaş’ın cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği öne sürüldü. Altınbaş’ın müzik öğretmeni olan Duygu Yerci’yle 2 yıla yakın süredir aşk yaşadığı, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığı şüphesiyle öldürdüğü iddia edildi.   



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24