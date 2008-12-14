Kemerinizi fazla sıkmayın

Reflü, son yılların en sık rastlanılan hastalıklarından birisi. Hastalığın artmasının birçok sebebi var. Ama aralarında birisi var ki...Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yücesoy, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, reflünün toplumda sık görülmesinin en önemli sebepleri arasında sıkı bağlanan kemer, şişmanlık ve kullanılan bazı ilaçlar olduğunu söylüyor.Yücesoy'a göre damar ve kas gevşetici ilaçlar, kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar, kalsiyumlu ilaçlar, bazı tansiyon ve antidepresan ilaçlar yemek borusundan kaçağı önleyen mide kapağının bozulmasına sebep olarak reflüyü artırıyor. Prof. Yücesoy, reflüyü artıran sebeplerden birinin de kemerin sıkı bağlanması, korse ve kuşaklar olduğunu anlattı. Yücesoy, turşu ve yağda kızartılmış yemekler ile çiğ soğan, sarımsak, nane, turp, tere gibi sebzelerin de fazla tüketildiğinde reflüyü artırdığını kaydetti.