Kemer'e 'Noel Baba'lı yeni yıl tanıtımı

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) - ANTALYA Kemer ilçesinde yılbaşı için Noel özel tanıtım videosu hazırlandı. Sosyal medyada \'visitkemer\' başlığıyla yayımlanacak videoda tekneyle sahile çıkan Noel Baba, hediye paketleriyle oluşturulan \'Kemer\' yazısı önünde şezlong üzerinde güneşlendi.

Türkiye\'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer\'in sosyal medyada \'visitkemer\' başlığı altında tanıtımının yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında bu kez yılbaşı için özel bir video çekildi. Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) tarafından yürütülen çalışmada Noel Baba figürü ön plana çıktı. 5 yıldızlı Rixos Sungate Otel Genel Müdürü ve KETOB Yönetim Kurulu Üyesi Derya Billur, Noel Baba\'yı canlandırdı. Ayışığı Parkı sahilindeki çekimleri KETOB Başkan Yardımcısı Tayyar Gül ve Ayışığı Parkı Genel Müdürü Tansel Akşit de izledi.

NOEL BABA ŞEZLONGA UZANIP GÜNEŞLENDİ

Çekimlerde balıkçı teknesiyle kıyıya yanaşan Noel Baba turistleri selamladı ve ardından karaya çıktı. Sahilde hediyelerle oluşturulan \'Kemer\' yazısı önünde şezlonga uzanan Noel Baba, bol bol güneşlendi. Hava sıcaklığının 19 derece hissedildiği sahilde yürüyüş yapan turistler de çekimlere ilgi gösterdi. Tekneyle kıyıya yanaşan ve güneşlenen Noel Baba\'yı arkalarına alan tatilciler özçekim yaptı.

\"NOEL BABA\'NIN ANTALYA\'DA YAŞADIĞINI ÖĞRENECEKLER\"

Çekimlerde Noel Baba\'yı canlandıran Derya Billur, şöyle dedi:

\"Kemer otelcileri olarak destinasyonumuzun tanıtımı için kampanya yaptık. Ben bir otelin genel müdürü olarak bu yıl \'Noel Baba\' oldum. Noel Baba, Kemer için neden önemli? Bildiğiniz üzere Demre ilçesinde Aziz Nikolaos hakkında çok büyük bulgular var, orada yaşadığı hakkında. Ama tüm dünya Noel Baba\'nın kuzey kutbundan geldiğini düşünüyor. Aslında gerçekler herkes tarafından bilinmekle birlikte, medya ve pazarlama anlamında dünya bunu farklı kullanıyor. Kemer olarak bu gerçeği yaptığımız filmlerle ve hazırlayacağımız duyurularla tüm dünyaya yavaş yavaş, sindire sindire anlatacağız ve 1 gün Noel Baba\'nın aslında Antalya\'da yaşadığını öğrenecekler.\"

\"DESTİNASYONUN, BÖLGENİN TANITIMI ÖN PLANA ÇIKIYOR\"

Tüm dünyada turizmin tanıtım üzerinden yürütüldüğünü vurgulayan Derya Billur, \"Tesis veya bölge içerisindeki otel tanıtımından çok destinasyonun, bölgenin tanıtımı ön plana çıkıyor ve biz de Kemer otelcileri olarak otellerimizden çok bölgeyi tanıtmaya destek vereceğiz. 2018 yılı şu anda iyi gözüküyor. 2017 yılında 9 milyon 600 bin turisti havalimanından ağırladık, girişlerini sağladık. Bu rakamın 2018 yılında 13- 14 milyonlara çıkmasını hedefliyoruz\" diye konuştu.

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