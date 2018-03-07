Kemer'den Mehmetçiğe 100'ün üzerinde kurbanlık (2)

KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100\'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı. Hayvanların gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı. Kemer Belediyesi Güreş Takımı sporcuları tören boyunca “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” yazılı afişi taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Belediyesi olarak her zaman Türk güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirterek, daha önce de Şırnak’a gittiklerini hatırlattı ve orada bulunan askeri lojmana yapılacak park ve spor aletlerinin bulunduğu TIR’ın da önümüzdeki hafta yola çıkacağını kaydetti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş\'in duasının ardından Hatay’daki askeri yetkililere teslim edilmek üzere küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, Türk bayraklarıyla uğurlandı.

TIR’ın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli\'nde kalan bir grup öğrenci balkondan Başkan Mustafa Gül’ü çağırarak, birlikte komanda marşını okudu.

TIR’ın uğurlanması sırasında duygulanan Başkan Mustafa Gül’ün eşi Neşe Gül, şöyle konuştu:

\"TIR yola çıktığında Türk toplumunun gücünü hissettim, askerimizin gücünü hissettim. Herhangi bir şey olsa hepimiz şu anda orada oluruz. Bir tek bunu düşündüm. TIR giderken oğlumu düşündüm, oradaki çocuklarımızı düşündüm, oradaki askerlerimizi düşündüm ve tek duam kıllarına bile zarar gelmeden hepsinin annelerine, yavrularına eşlerine kavuşmaları.\"

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