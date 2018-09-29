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Kemer'de tur minibüsü devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı

29 Eylül 2018 21:26

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu\'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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