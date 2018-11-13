Kemer'de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kemer’e bağlı Aslanbucak Mahallesi’ndeki Kesmeboğazı mevkisi yakınlarında saat 23.30 sıralarında ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Kemer Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç yangın bölgesine giderek inceleme yaparken, polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Çevredeki vatandaşlar su kanalları üzerinden kovalarla aldıkları sularla alevlere müdahale ederek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Bölgede rüzgar da etkili olurken, yerleşim yerlerine çok yakın noktadaki yangın 3 arazöz ve itfaiye aracıyla orman işçilerinin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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