Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, minibüste bulunan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde, Burcu Aslan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)



