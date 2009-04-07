Kemer'de içkiden zehir çıktı!

Kemer’de alkol nedeniyle hayatını kaybeden 3 Alman öğrenciyle ilgili soruşturmada, otel ve çevresindeki işletmelerden alınan içki numunelerinden birinde yüksek düzeyde metanol tespit edildi. Hakkında yakalama emri çıkarılan otele içki sağlayan kişinin aynı suçtan yargılandığı ortaya çıktı.



Antalya’nın Kemer ilçesinde aldıkları aşırı alkol nedeniyle komaya giren 11 öğrenciden 3'ünün yaşamını yitirmesinin ardından Kemer Savcılığı iddianame hazırlık çalışmalarına başladı. Olayla ilgili otel yöneticisi 2 kişi tutuklanırken, otele içki tedariği sağlayan Germiyan Gıda Pazarlama Limited şirketi Sahibi Cengiz Emmez'e hala ulaşılamadı.



İçkiyi satanın ilk vukuatı değil



Hakkında yakalama emri çıkarılan Cengiz Emmez'in benzer başka bir olaydan dolayı 2 yıldır mahkemesinin devam ettiği ortaya çıktı. Emmez'in 2 yıl önce Marmaris'te bir turistin alkol nedeniyle komaya girmesi olayı nedeniyle hakim karşısına çıktığı ve bu davanın sürdüğü belirtildi.



Otelin iki müdürü tutuklandı



Tedarikçi firmadan alkol ürünlerini alan ve ürünlerin alım evraklarında imzası bulunan otelin Satın Alma Müdürü Vedat Karagülmez ile Yiyecek İçecek Müdürü Taşkın Hisarlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın yaşandığı gün otel genel müdürlüğüne ön büro müdürünün geçici olarak baktığı, bu nedenle alkol alımlarında altında imzası bulunmayan ön büro müdürünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.



Yüksek oranda metenol



Bu arada savcılığın talimatıyla Alman öğrencilerin konakladığı otel ve çevresindeki işletmelerden 23 numune, Kemer çevresindeki ilçelerden ise 18 numune alınarak Tarım İl Müdürlüğü İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. 41 içki numunesi üzerinde analiz yapan laboratuvar, numunelerin 1'inde sahte içki yapımında kullanılan yüksek oranda metanol olduğunu belirledi. Laboratuvar analiz sonuçlarını Kemer Savcılığı'na iletti.



Metanol canlı için zehir



Saf metanol 1 atm'de 64,6 derecede kaynayan akışkan bir sıvı olup, parlak olmayan mavimsi bir alevle yanar. Bütün organik çözücülerde her oranda çözünür. Çok az miktardaki metanol dahi canlı organizma için zehirdir. Kalıcı yaralar, bozukluklar meydana getirir. 25 gram metanol içilirse insanlarda körlüğe neden olur. (Vikipedia)



Metil alkol (Metanol) zehirlenmesi



Odun talaşının damıtılmasıyla elde edilen ve endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılan metil alkol (metanol) aynı zamanda yasadışı olarak sahte içki ve kolonya yapımında kullanılmaktadır. Bu şekilde ğızdan alınması sonucu vücutta metanol zehirlenmesi oluşan etkileri hakkında aşağıda açıklayıcı bilgi verilmiştir.



Metil alkol ağızdan alındıktan ortalama 30-60 dakika sonra kanda en yüksek seviyeye ulaşır. En erken görülen başlıca belirtiler, bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşmesi ve artmış solunumdur.



Metil alkol vücutta metabolizma sonucu formaldehit ve Formik aside dönüşür. Toksisitesi de Formik asidin oluşturduğu Asidoza bağlıdır.



Asidoz sonucu retinada sinir tahribatı ve buna bağlı olarak körlük ve daha ileri safhada ölüm meydana gelebilmektedir.



Metil alkol, vücutta metabolizmaya uğramadığı zaman zararsız ve sadece sarhoş edici bir etkisi bulunmakla birlikte, vücutta dönüştüğü formik asit zehirlenmeye neden olmaktadır. Kandaki düzeyi 20 miligram/100ml üstünde olan dozlar toksik, yani zehirleyici doz olarak kabul edilmektedir. 40 miligram/100ml üstü çok ciddi bozukluklara yol açmakta, 80-100 miligram/100 ml düzey genellikle sınır düzeyi olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle içilen metil alkol miktarına bağlı olarak, içilen 4-15 ml miktar körlük, 15-100 ml dozda ölüm meydana gelebilmektedir.



Zehirlenme belirtileri



Metil alkol alındıktan sonra ilk 5 saatte sarhoşluk ve gastrit olarak karşımıza çıkar. 30 saatten sonra ciddi metabolik asidoz (biriken asit nedeniyle kanın pH değerinin asit hale gelmesi) gelişir. Asıl zehirlenme belirtileri metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlar. Toksisite, oluşan asidozun derecesine bağlıdır ve başlıca aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

• Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu,

• Baş ağrısı,

• Bulantı, kusma,

• Şiddetli karın ağrısı,

• Sırt, kol ve bacaklarda ağrı,

• Görme bozukluğu ve daha sonra körlük,

• Tedavi edilmediği taktirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm

(Kaynak kişiler: Doç. Dr. Ecz.Yb. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Ecz.Kd. Alb. Ahmet Sayal)

