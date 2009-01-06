Kemer’de AIDS paniği!

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde trafik takip işleri yapan 30 yaşındaki S.K'da HIV virisüne rastlanmasıyla ilçede başlayan panik artıyor. Kemer’de 35 kişi eliza testi yaptırmak için hastanelere başvurdu, S.K. dışında 3 kişide daha virüs belirlendi.



Kemer’de yaşayan 2 çocuk babası S.K’da HIV’e rastlanmasının ardından Kemer’deki çok sayıda kişi hastanelere başvurmaya başladı. Şimdiye kadar Kemer’de S.K.’nın dışında 3 kişide daha HIV virüsüne rastlandı. S.K.’nın eşi S.K'da, işadamı S.K. ile ilişkisi olduğu iddia edilen beş yıldızlı bir otelde kadın güvenlik görevlisi olarak çalışan N.Ç. ve eşinde de HIV’e rastlandığı belirtildi.



2 polis de test yaptırdı



Kemer’de son dört günde 35 kişi eliza testi için hastanelere başvururken, ilçenin küçük olması nedeniyle deşifre olmak istemeyen bir çok kişi Antalya’daki özel hastanelere giderek eliza testi yaptırıyor. Kemer Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan 2 polisin de Antalya’daki özel bir hastanede eliza testi yaptırdığı ortaya çıktı.



Sağlık ekipleri AIDS’li arıyor



Kemer Sağlık Grup Başkanlığı, Antalya Sağlık Müdürlüğü’yle koordineli bir şekilde çalışarak Kemer’de S.K. ile ilişkiye girmiş kişiler ile onların ilişkiye girdiği kişileri tespit etmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki psikolojik danışma merkezi de HIV’e rastlanan kişilerle temasa geçip hastalık hakkında bilgi veriyor, neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendiriyor. Sağlık Müdürlüğü, hastalık şüphesi bulunan ya da S.K. ile temasa geçenlerin eliza testi yaptırmasını istiyor.



Doğrulama testi Ankara’dan



S.K’nin tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Demir, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Başhekim Demir, S.K’nın 2 Aralık’ta akciğer enfeksiyonu ön tanısıyla hastaneye başvurduğunu belirterek, kan ve salgı örneklerini eliza testi için Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’ne gönderdiklerini kaydetti. Başhekim Demir, “Kesin sonuç western blood (HIV kiti) testinden sonra ortaya çıkacak. O da en erken 2- 3 gün sonra sonuçlanır. Test sonucu geldiğinde hastayı bilgilendireceğiz. Hasta hakları çerçevesinde isteği doğrultusunda yine açıklama yapacağız” diye konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, eliza testinin pozitif çıkması durumunda doğrulama testi western blood testi yapılması gerektiğini belirtiyor.



Bir ay önce öğrendi iddiası



S.K.’nin iş ortağı M.Ş, ortağının uzun süredir öksürük şikayeti olduğunu belirterek, “Kendisi rahatsızdı. Sürekli öksürüyordu. Sürekli rahatsız olduğunu söylüyordu. Ben de kendisine hastaneye gidip tahlil yaptırmasını, bu işi ciddiye alması gerektiğini söyledim. Son olarak hastanede tahlil yapıldı. Önce, ciğerlerinin su topladığını söylediler. Daha sonra yapılan tahlillerin sonucunda HIV virüsü taşıdığı öğrenildi” dedi. Ortağının hastalığını 1 ay önce öğrendiğini ileri süren M.Ş, “O günden sonra da iş yerine uğramadı zaten” dedi.

S.K.'nın babası D.K, hastanede oğluna refakat ettiğini belirterek, “Oğlum şu an zatürree nedeniyle tedavi görüyor. Kesinleşen bir durum yok. Eliza testinin sonucunu bekliyoruz” dedi.

