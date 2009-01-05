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Yaşam

Kemer’de AIDS paniği

Antalya’da AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi S.K.’nın HIV taşıdığının duyulmasıyla birçok kişi hastanelere koştu

05 Ocak 2009 02:00

Antalya’da ticaretle uğraşan, evli ve iki çocuk babası S.K.’nın HIV taşıdığının duyulmasının ardından birçok kişi hastanelere koştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde, HIV paniği yaşanıyor. S.K.’nın (30) eşine ve birlikte olduğu çok sayıda kadına HIV bulaştırdığı ileri sürüldü. S.K., durumunun kötüleşmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Kemer’de AIDS paniği başladı, birçok kişi test için hastanelere koştu.
İddiaya göre, trafik muamele işleri yapan S.K.’yı, daha önce Antalya’da birlikte olduğu bir kadın, geçen yıl ağustos ayında telefonla arayarak, kendisinde HIV bulunduğunu söyledi. Adı açıklanmayan kadın, S.K.’nın da HIV testi yaptırması gerektiğini belirtti.

Eşine de bulaştırdı

Durumu arkadaşlarına söyleyen S.K.’ya yapılan testte kanında HIV’e rastlandı. S.K.’nın bu süre içerisinde çok sayıda evli ve bekâr kadınla birlikte olduğu öne sürüldü.
HIV taşıdığını bilmesine rağmen kadınlarla ilişkiye girdiği ileri sürülen S.K., sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavi gördüğü özel hastane tarafından geçen hafta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
S.K.’nın biri 1.5 diğeri, 4 yaşında iki çocuğuna yapılan ‘Eliza’ testlerinde HIV’e rastlanmazken, eşinde virüs tespit edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden S.K.’nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatırken, S.K.’yla ilişkiye girenlerin HIV testi yaptırmasını istedi.

Panik başladı

S.K.’nın HIV taşıdığının duyulması üzerine Kemer’de panik başladı. S.K.’nın ilişkiye girdiği, aralarında evli kadınların da olduğu ileri sürülen bazı kadınlar ile hayat kadınlarıyla ilişkiye girenler Eliza testi yaptırmak için Kemer’deki ve Antalya’daki özel hastanelere başvurmaya başladı.
S.K.’nın ilişkiye girdiği ve evli olduğu öğrenilen bir kadın ile eşinde de virüs bulundu. K.’nın AKP Kemer İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olduğu kaydedildi.

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