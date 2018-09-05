T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemer'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı (2)

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakıldıktan sonra 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan Do

05 Eylül 2018 19:34

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Antalya\'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3\'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakıldıktan sonra 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan Doninic Ngor\'un, 5 yaşındaki kız çocuğunu bir marketin çıkışında tokatladığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Mahallesi\'ndeki markete gelen Doninic Ngor\'un bir süre çevreye baktıktan sonra marketten çıktığı, bu sırada bisikletiyle duran kız çocuğunu aniden tokatladığı görüldü. Ardından çocuğun marketin içine kaçarak yüzünü tutması ve daha sonra içeri giren kadının çocuğa sarılması görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya KemerDoninic NgorMerkez MahallesiArdındanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24