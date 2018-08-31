Kemeraltı'nın elek ustası

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in tarihi Kemeraltı Çarşısı\'nda dükkanı bulunan Ali Erdoğan, elek imalatı yapıyor. Siparişe göre un eleği, kum eleği, çerez eleği, toprak eleği, kömür eleği yaptığını belirten Erdoğan, İzmir\'de bu işi yapan sadece iki imalatçı kaldığını söyledi.

Elek ustası Ali Erdoğan, mesleğin son temsilcilerinden olarak Kemeraltı Çarşısı\'ndaki imalathanede elek imal etmeyi sürdürüyor. İş yerini 1983 yılında açtıklarını, babasıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Ali Erdoğan, \"O zamandan beri elek işiyle uğraşıyoruz. Un eleği, kum eleği, çerez eleği, toprak eleği, kömür eleği gibi çeşitleri var. Hangi ihtayaca uygun olursa ona göre yapıp, satıyoruz. Elek dışında takunyalarımız var, fare kapanları, sofra altları var. Takunyaları camilerde ve hamamlarda kullanıyorlar. Elekleri daha çok inşaatçılara, gıda işi yapanlara veriyoruz. Toptan ve perakende satışımız var\" dedi.

Eleklerin malzemesinin gürgen ağacı olduğunu anlatan Erdoğan, \"Bunlar bize Bursa\'nın Kemalpaşa ilçesinden, teller ise İstanbul\'dan geliyor. Biz kasnağını çakıyoruz, telini kesiyoruz, daha sonra da montajını yapıyoruz\" dedi.

TARHANA VE SALÇA ZAMANLARI İŞLER ARTIYOR

Elek fiyatlarının 5 ila 100 TL arası değiştiğini belirten Erdoğan, \"İnce telliler daha ucuz, kalın telliler ise daha pahalı oluyor. Örme kalburlarımız var, onların işçiliği daha çok olduğu için daha pahalı oluyor. İnce telli olursa 5 dakikada yapıyoruz, örme kalburlar ise 2 gün sürüyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında tarhana ve salça zamanları oluyor, işler biraz artıyor. Onun dışında kışın satışlarımız düşüyor. Eskiden işlerimiz daha yoğundu, burada 8- 9 kişi çalışıyorduk. Şimdi satışlar düştü fakat mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bizimki kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri. Bu işleri yapan pek kalmadı. Çarşıda eski meslekleri yapan esnaf da sınırlı sayıda\" dedi.

\'İZMİR\'DE İMALATÇI OLAN İKİ KİŞİDEN BİRİSİYİM\'

Babasıyla beraber elek ustalığına devam ettiğini söyleyen Erdoğan, \"İzmir\'de imalatçı olan iki kişiden birisiyim. Onun dışında bu işi bir de Romanlar yapıyor. Bu işin geleceği benden sonra devam ettiren olursa olur, olmazsa da biter. Şimdi makineler de çıktı. Kuruyemişçiler eskiden bizden ağaç kalburlar alırlardı fakat artık bu işleri makinede yapıyorlar\" diye konuştu.



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