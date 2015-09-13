Kemeraltı'na adını veren kemerler bulundu

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşı'na adını veren kemer, Mezarlıkbaşı'nda Saray Sineması ve çevresindeki kaçak yapıların yıkılmasının ardından ortaya çıktı.

Mustafa Oğuz'un DHA'da yer alan haberine göre, Saray Sineması yıllar önce yıkılınca Kemeraltı'na adını veren kemer kısmen ortaya çıkmıştı. Çevresine örülen duvarlar nedeniyle kemerin ancak izi görülürken Agora Kazı başkanı Arkeolog Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy'un yıkılan binaların altında yaptığı kazıda bir Roma hamamı ortaya çıkardı. Ersoy buradaki kemerin çarşıya adını veren kemer olduğunu açıkladı.

Kent tarihi araştırmacısı Orhan Beşikçi de kente doğu yönünden gelen tüccar veya yabancıların, çarşıyı sorduğunda muhtemelen "Yoluna devam et çarşı, karşına çıkacak kemerin altında" diye yönlendirildiğini anlattı. Beşikçi, "Eski tarihlerde, altı, üstü, yanı gibi belirlemeler adres tarifinde kullanıldığı için kemerin altı yönlendirmesiyle arayanları çarşıda buluşturdu. Çarşının adı da bu söylemle Kemeraltı oldu. Agora sınırında kemerli duvarın bitiminden sonra başlayan çarşıyı sonraki yıllarda açılan Eşrefpaşa (İkiçeşmelik) caddesi ikiye böldü. Bu bölünmeden doğan kopukluk hala devam ediyor" dedi.