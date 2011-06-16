-KEMER VE AYAKKABI ÇIKARMAYA SON İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul Vali Yardımcısı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, temmuz ayından itibaren Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hat Terminal girişlerinde yapılan aramalarda artık kemer ve ayakkabıların çıkarılmasının istenmeyeceğini bildirdi. Aydın, Atatürk Havalimanı'nda görevli gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ay önce Atatürk Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısında konunun gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Dünyadaki yolcu memnuniyeti kapsamında, 'Yolcularımıza en iyi hizmeti nasıl sunarız' diye bu konuyu değerlendirdik. Yolculardan, Türk Hava Yollarından ve havalimanı işletmecisi TAV'dan bu yönde talepler geldi. Terminale ilk girişte yapılan aramalarda yolcuların ayakkabı ve kemer çıkarılmaması yönünde talepler geldi. Biz de kurulda değerlendirdik. X-Raylerde, özellikle paketlerin içini görebilmemiz çok önemli. Ancak kişilerin üst aramalarında kemer ve ayakkabı çok risk taşımıyordu. Uluslararası boyutta önemli bir imaj konusuydu, değerlendirip bu kararı verdik. Bundan sonra hiçbir yolcudan kemer ve ayakkabı çıkartmasını istemeyeceğiz, uygulamayı yavaş yavaş başlatıyoruz.'' Aydın, uygulamanın temmuz ayından itibaren başlatılacağını belirterek, ilk arama noktalarının tamamen kaldırılmasının şimdilik düşünülmediğini, arındırılmış bölgedeki uygulamanın ise aynen devam edeceğini söyledi.