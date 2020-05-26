Kemer, televizyon kumandası, bardak; Yargıtay hepsini silah saydı

Yargıtay, tartışma esnasında taraflardan birinin yaralanmasına neden olan kül tablası, kemer, televizyon kumandası, tuğla, bardak gibi eşyaların silah olarak kabul edileceğine karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından alınan kararlardan ilki İstanbul’dan. İstanbul’da tartıştığı arkadaşına kemerle vurarak yaralayan sanık “kasten yaralama” suçundan hapse mahkûm edildi. Yaralanan kişi kararı “daha fazla ceza almalı” diyerek temyiz etti.



Temyiz talebini yerinde bulan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kemerin silah sayılacağı belirtilen kararda, sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Oğlunun başına bardakla vurdu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Malatya’da tartıştığı oğlunun başına bardakla vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası ise Yargıtay tarafından onandı.

Dal parçasıyla kız arkadaşını yaraladı

Antalya Serik’te kız arkadaşını ağaçtan kopardığı dal parçası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Yargıtay dal parçasının silah sayılacağını belirtti. Sanığın cezasında yarı oranında artırım yapılması gerektiği ifade edildi.

Çalışma arkadaşına aynayla vurdu

Gebze’de çalışma arkadaşının kafasına ayna ile vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası da onandı.

Televizyon kumandası ile eşine vurdu

Eskişehir’de ise tartıştığı eşini TV kumandası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Kumandanın silah sayılacağı belirtilen kararda sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Kardeşine kül tablası fırlattı

İstanbul’da da tartıştığı kardeşinin başına kül tablası ile vurarak yaralayan sanığa “silahla kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.