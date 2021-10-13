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Yaşam

Kemer'deki orman yangını nedeniyle Likya Yolu'ndaki turistler tahliye edildi

Turistlerin yangının soğutma çalışmalarının tamamen bittikten sonra yürüyüşlerine devam edecekleri belirtildi

13 Ekim 2021 19:20

 Antalya'nın Kemer ilçesinde kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını nedeniyle Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yapan 16 yabancı uyruklu turist tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma arama kurtarma ekipleri, Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yapan 16 turisti, duman nedeniyle rota dışına çıkmamaları ve yangından etkilenmemeleri için güvenli alana taşıdı.

Turistlerin yangının soğutma çalışmalarının tamamen bittikten sonra yürüyüşlerine devam edecekleri öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

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