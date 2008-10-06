Kemer Country'nin yaratıcısı

Ünlü işadamının hazin sonu

Adını Kemer Country ile duyuran Esat Edin yüksek öğretimini İngiltere'deki Yale Üniversitesi'nde tamamladı.İşletme bölümü mezunu olan Esat Edin, denizcilik sektöründe iş hayatına başladı. Sektörde çeşitli firmalarda edindiği 4 yıllık iş deneyiminin ardından aile şirketi Kemer Yapı ve Turizm'de dümene geçti.Edin, 1986 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığı Kemer Yapı'yı atağa kaldırdı. Göreve gelir gelmez temellerini attığı Kemer Country projesi ile İstanbul'un dışı olarak görülen Göktürk bölgesinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.Emlakçılardan, gayrimenkul şirketlerinin üst düzey yöneticilerine kadar sektör uzmanlarının "Göktürk beldesini kalkındıran adam. Bölgede çığır açtı" diyerek tanımladığı Edin, doğa ile içi içe olan Kemer Country projesindeki tasarımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Edin, modern gereksinimler ile Türk mimarisini birleştirmek amacıyla yola çıktığı Kemer Country projesini 20'den fazla dünyaca ünlü mimara tasarlattı.Yüksek gelir grubuna yönelik yapılan Kemer Country, Türkiye'nin en prestijli sitelerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak son zamanlarda Edin'in finansman sıkıntısına girmesi üzerine Kemer Yapı ve Turizm'deki hisselerini satışa çıkardığı biliniyordu.Öte yandan Esat Edin’in eşi Mehpare Edin de bundan yaklaşık 7 ay önce kolon kanserine yenik düştü. Mehpare Edin 40 yaşındaydı.