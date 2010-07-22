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KEM'DEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI BOLU (A.A)

22 Temmuz 2010 02:34

-KEM'DEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI BOLU (A.A) - 21.07.2010 - Bolu'da, 3'ü yabancı plakalı toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Yaralıların sayısı ise 12 olarak belirtildi. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Büyüksu Mevkisi'nde meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 EV 5096 plakalı otomobil, CW 600 DH yabancı plakalı karavan, HN 1717 ve OD KB 872 yabancı plakalı otomobiller ile plakası alınamayan bir otomobilin daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü. Kazada 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazada ölenlerden birisinin İtalyan Vebturini Lusiano Maurizio olduğu, yaralıların ise Emanuella Renturina, Melek Gülayazı, Gülten Gülayazı, Ahmet Gülayazı, İsmin Gülayazı, Mehmet Gülayazı, Ayten Gülayazı, Deniz Kıbrıs ile İran uyruklu Magrin Hassan, Gener Hassan, Narin Hassan ve Pala Hassan olduğu öğrenildi. Yaralılar, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul Ankara istikameti trafik ve karayolları ekiplerinin yoğun çabaları sonucu ulaşıma açıldı.

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