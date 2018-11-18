Kemba'nın rüya gecesine Butler taş koydu; işte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i uzatmalara giden maçta 122-119 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan takasla Minnesota Timberwolves'tan ayrılıp Philadelphia 76ers'ın yolunu tutan Jimmy Butler, kariyer sayı rekoru kıran Kemba Walker'ın taşıdığı Charlotte Hornets'a karşı takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Normal süresi 109-109 biten karşılaşmada uzatmaların tamamlanmasına 15.7 saniye kala Walker'ın şutunu bloklayan Butler, daha sonra Philadelphia hücumunda 0.3 saniye kala attığı üç sayılık basket ile maçı 122-119 kazandıran isim oldu.

Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı 11 ribaund, Ben Simmons da 23 sayı 11 ribaund 9 asistle maçı tamamlarken, maçı kazandıran isim olan Butler 13 sayı atabildi.

Charlotte'ta ise Walker'ın şovu vardı. Başarılı oyun kurucu maçı tam 60 sayıyla tamamladı. Walker bu 60 sayıyı 6'sı üçlük olmak üzere 34'te 21 saha içi ve 12'de 12 serbest atış yüzdesi gibi oranlarla attı. Bir önceki maçta Cleveland Cavaliers'a 7 sayı atan Walker, bu maçta 53 daha fazla sayı atarak NBA tarihinde bir maçtan diğer maça sayı istatistiğin en çok arttıran oyuncu oldu. Ayrıca, 60 sayı bu sezon atılan en yüksek sayı.

İşte gecenin sonuçları