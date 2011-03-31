-KEMANIYLA BÜYÜLEMEYE GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Dünyaca ünlü keman virtüozu Viktoria Mullova, 2 Nisan Cumartesi günü Basel Oda Orkestrası ile İş Sanat Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak. Müzik otoriteleri tarafından klasik müzikte kemanı en iyi icra eden sanatçılar arasında gösterilen ve alanında birçok ödülü bulunan Mullova, seslendireceği Beethoven ve Mozart eserleri ile İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek. Sanatçıya, Avrupa'nın en önemli oda orkestralarından Basel Oda Orkestrası eşlik edecek. Dünyanın en çok tanınan rock grubu Pink Floyd'un eserlerini farklı yorumlarıyla sergileyen "7 Pink Floydlar ve 2 Prenses", yarın İstanbul'un önemli konser mekanlarından Babylon'da dinleyicileriyle buluşacak. Uzun bir aradan sonra çıkardığı "Sen" isimli albüm ile hayranlarıyla buluşan Bülent Ortaçgil de yarın İndigo'da sahneye çıkacak. Ortaçgil, yeni albümünde yer alan parçaları, basta Gürol Ağırbaş, klavyede Baki Duyarlar, davulda Cem Aksel ve perküsyonda Birol Ağırbaş ile birlikte seslendirecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2 Nisan'da Grammy, Gramophone ve Avery Fisher ödüllü Emerson Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nü konuk edecek. Kemanda Eugene Drucker ile Philip Setzer, viyolada Lawrence Dutton ve viyolonselde David Finckel'den oluşan grup, Avrupa ve ABD'de biletleri günler öncesinden tükenen turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Türkiye'nin caz müziğinde isminden söz ettiren Alp Ersönmez, 4 Nisan Pazartesi günü Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir performans sergileyecek. Ersönmez'e konserde, ünlü trompetçi İmer Demirer eşlik edecek. İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Kültür Merkezi, 5 Nisan Salı günü Türk müzik sanatının köşe taşlarından Fazıl Say'ı ağırlayacak. Borusan Quartet ile birlikte gerçekleştireceği konserde Say, klasik dönemden modern döneme kadar uzanan geniş repertuvarını icra edecek. Aynı gün doğaçlama cazın önemli isimlerinden Ralph Towner ve Paolo Fresu, Salon İKSV'de dinleyicileriyle buluşacak. İkili, gitar, trompet ve piyano gibi enstrümanları ustaca kullanışlarını sanatseverlerle paylaşacak. Jazz, Rock, Fusion, Funk ve Blues'a ait ritmleri kendine özgü modern gitar teknikleriyle birleştirerek dinleyiciye sunan başarılı müzisyen Guthrie Govan, 7 Nisan Perşembe günü Romeo Juliet İstanbul'da sahne alacak. Türk cazının başarılı isimlerinden Elif Çağlar da aynı gün Babylon'da sahneye çıkacak. -SAHNE SANATLARI- Levent Kazak'ın yazıp Laçin Ceylan'ın sahneye koyduğu "Cam" isimli oyun, 5 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacak. Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu, Deniz Çakır, Bülent Alkış ve Selen Uçer gibi isimlerin rol aldığı oyunda, son günlerde sıkça tartışılan kadının sosyal yaşantıdaki rolünü, izleyicilerin sorgusuna sunulacak. Nedim Saban'ın, Zülfü Livaneli'nin aynı isimli romanından sahneye uyarladığı "Leyla'nın Evi", yarın Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Osmanlı'dan günümüze İstanbul'un dönüşümü, göçmenlik, mülkiyet hakları, kuşak ve kültür çatışmalarının anlatıldığı oyunda Celile Toyon, Ayça Varlıer, Halim Ercan ve Volkan Severcan rol alacak. Ünlü tiyatro yazarı Jean Marie Chevret'in Fransa'da yıllarca kapalı gişe oynanan "Numero Complemantaire" isimli eserinden uyarlanan "Büyük İkramiye" isimli oyun, 2 Nisan'da Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ali Önel'in sahnelediği "Aklı Havada", 2 Nisan'da Müşfik Kenter Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Oyunda, özgür düşünce üzerindeki sansürün etkilerinin görüldüğü İstanbul, uçma hayaliyle dolu idealist bir adamın gözünden anlatılacak. Oyunda Alican Yücesoy, Ali Rıza Kubilay, Beyti Engin, Ali Aziz Çölok, Dilara Yalçın, Çetin Etili ve Tugay Mercan gibi birçok oyuncu görev alacak. Yiğit Sertdemir'in yazıp yönettiği "Surname 2010", aynı gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek. Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat ve Derya Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı oyunda, kocasının ölümünün ardından bir kadının, kocasına ait hiç görmediği notlarla karşılaşmasıyla geçmiş ve bugünün İstanbul'u arasında kendisini bulması anlatılıyor. Yönetmenliğini Sema Keçik'in üstlendiği, "Kadın Hayattır Memattır Kadın" da aynı gün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. İlk kadın bestekarlardan Leyla Saz, ilk kadın şairlerden Nigar Hanım, ilk kadın romancılardan Fatma Aliye, ilk kadın ressamlardan Mihri Müşfik ve ilk kadın heykeltıraşlardan Zerrin Bölükbaşı'nın hayatlarından kesitlerin sahneye konduğu oyunda, karakterleri Bensu Orhunöz, Mahperi Mertoğlu, Rozet Hubeş, Şehnaz Bölen Taftalı ve Özge Midilli canlandıracak. Aysel Yıldırım, İlker Yasin Keskin ve Özgür Eren tarafından metinleştirilip sahneye konulan "Selam Sana Shakespeare", 3 Nisan Pazar günü Maya Sahnesi'nde görülebilecek. Ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in Bahar Noktası, Romeo ve Juliet, Hamlet, IV. Henry ve II. Richard gibi oyunlarından sahnelerin de görülebileceği oyunda, Aysel Yıldırım, Burak Akyunak, Duygu Dalyanoğlu, Eser Dilsöz, İlker Yasin Keskin ve Özgür Eren görev yapacak. Ayşe Bayramoğlu'nun yazdığı, Tilbe Saran'ın yönettiği "Düğün", 5 Nisan'da Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Bir düğün hazırlığının yaşandığı köşkte bazı sırların ortaya çıkmasıyla meydana gelen hesaplaşmaların konu edildiği oyunda, Güler Oktan, Zerrin Sümer, Şebnem Sönmez, Tilbe Saran, Eda Çatalçam, Evren Ercan, Serpil Göral ve Maria Akgüllü görev alacak. Aytaç Manizade'nin sahnelediği operet "Şen Dul", yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda perde açacak. Kadıköy Süreyya Operası, Murat Göksu'nun sahneye koyduğu, Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yaptığı "Mançalı Şövalye" isimli müzikale 5 Nisan'da ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başarılı balesi "Dört Duvar", Erdal Uğurlu'nun yönetiminde 6 Nisan Çarşamba günü aynı mekanda izleyiciyle buluşacak.