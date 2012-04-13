T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Kemanın Genç Divası' Burcu Göker Türkiye konserleri için geliyor

Keman sanatçı Burcu Göker, her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir üniversiteyi kapsayan bir programla Türkiye turnesi gerçekleştiriyor

13 Nisan 2012 21:50

Akademik kariyerini Amerika’da sürdüren ve klasik müziği toplumla buluşturmayı misyon olarak gören keman sanatçısı Burcu Göker, Türkiye turnesi kapsamında önümüzdeki ay on iki konser verecek…

Burcu Göker ve Eric Jenkins ikilisi 2012 konserlerinde müzikseverlerin karşısına yepyeni bir repertuarla çıkacak…

Dünya çapındaki müzik eleştirmenleri tarafından  “Kemanın Genç Divası” olarak nitelendirilen sanatçı Burcu Göker, her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir üniversiteyi kapsayan bir programla Türkiye turnesi gerçekleştiriyor.
 
Sanatındaki başarının sırrını iyi eğitim, disiplinli çalışma ve motive eden yakın çevre olduğu kadar, doğup büyüdüğü ve her yıl ziyaret ederek duygularını beslediği Türkiye olarak tanımlayan sanatçı keman solistliğinin yanı sıra solo keman, solo piyano, yaylı sazlar, altılı orkestra, flüt-keman-piyano-çello dörtlüsü için besteleri de bulunuyor.
 
Bestelerini yıllardır konserlerinde dinleyicileriyle paylaşan Göker’in çalışmalarına başladığı 1998 yılından bu yana yüze yakın bestesi bulunuyor.
 
Kariyerine Amerika’da devam ediyor olmasının kendisine bir Türk genci olduğu gerçeğini unutturmadığını ve her yıl Türkiye’ye geldiğini ifade eden keman sanatçısı yarısını üniversitelerde düzenlemek üzere bir ay içerisinde en az 10 konser verdiğini, Türkiye’nin birçok yerinde müziğiyle insanlara ulaşmaya ve klasik müziği onu hiç tanımayan kişilerle tanıştırmaya çalıştığını söylüyor.
 
Ülkesine olan sevgisini ve bağlılığını hem sözlerine hem de müziğine yansıtan Burcu Göker “Müziğin amacı; insanlar dinlesin diye yapılmasıdır. Kapalı kapılar ardında yapılan müziğin hiçbir faydası olmaz. Ülkemizde konser imkanlarının azlığının yanı sıra, gençlerimizde konser yapma cesaretinin azlığı da konser yapma imkanlarını kısıtlamaktadır. Ben inanıyorum ki, gerçekten konser yapmak isteyen müzisyen, konser yapacak mekan her zaman bulabilir” diyor.
 
2012 Türkiye turnesi için yepyeni bir repertuar hazırlayan Göker’e konserlerinde, aynı zamanda eşi olan Amerikalı piyanist Eric Jenkins eşlik ediyor.
 

ETİKETLER

KemanBurcu Göker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24