'Kemanın Genç Divası' Burcu Göker Türkiye konserleri için geliyor

Akademik kariyerini Amerika’da sürdüren ve klasik müziği toplumla buluşturmayı misyon olarak gören keman sanatçısı Burcu Göker, Türkiye turnesi kapsamında önümüzdeki ay on iki konser verecek…

Burcu Göker ve Eric Jenkins ikilisi 2012 konserlerinde müzikseverlerin karşısına yepyeni bir repertuarla çıkacak…

Dünya çapındaki müzik eleştirmenleri tarafından “Kemanın Genç Divası” olarak nitelendirilen sanatçı Burcu Göker, her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir üniversiteyi kapsayan bir programla Türkiye turnesi gerçekleştiriyor.



Sanatındaki başarının sırrını iyi eğitim, disiplinli çalışma ve motive eden yakın çevre olduğu kadar, doğup büyüdüğü ve her yıl ziyaret ederek duygularını beslediği Türkiye olarak tanımlayan sanatçı keman solistliğinin yanı sıra solo keman, solo piyano, yaylı sazlar, altılı orkestra, flüt-keman-piyano-çello dörtlüsü için besteleri de bulunuyor.



Bestelerini yıllardır konserlerinde dinleyicileriyle paylaşan Göker’in çalışmalarına başladığı 1998 yılından bu yana yüze yakın bestesi bulunuyor.



Kariyerine Amerika’da devam ediyor olmasının kendisine bir Türk genci olduğu gerçeğini unutturmadığını ve her yıl Türkiye’ye geldiğini ifade eden keman sanatçısı yarısını üniversitelerde düzenlemek üzere bir ay içerisinde en az 10 konser verdiğini, Türkiye’nin birçok yerinde müziğiyle insanlara ulaşmaya ve klasik müziği onu hiç tanımayan kişilerle tanıştırmaya çalıştığını söylüyor.



Ülkesine olan sevgisini ve bağlılığını hem sözlerine hem de müziğine yansıtan Burcu Göker “Müziğin amacı; insanlar dinlesin diye yapılmasıdır. Kapalı kapılar ardında yapılan müziğin hiçbir faydası olmaz. Ülkemizde konser imkanlarının azlığının yanı sıra, gençlerimizde konser yapma cesaretinin azlığı da konser yapma imkanlarını kısıtlamaktadır. Ben inanıyorum ki, gerçekten konser yapmak isteyen müzisyen, konser yapacak mekan her zaman bulabilir” diyor.



2012 Türkiye turnesi için yepyeni bir repertuar hazırlayan Göker’e konserlerinde, aynı zamanda eşi olan Amerikalı piyanist Eric Jenkins eşlik ediyor.