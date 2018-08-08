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Keman virtüözünden öğrencisine “cinsel taciz iftirası” davası

Prof. Dr. Aşkın, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı

08 Ağustos 2018 11:54

Keman virtüözü Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, eski öğrencisinin kendisine cinsel taciz suçlamasıyla iftira attığını iddia ederek 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Prof. Dr. Aşkın’ın avukatı, “Davalının savcılığa yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı. Ancak üniversite yönetiminin başlattığı soruşturma devam ettiği için müvekkilim 18 Mart’ta görevinden uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olayın ardından müvekkile karşı üniversite ve öğrenciler arasında bir kanı oluşmuş, tabiri caizse damgalanmıştır. u ağır iftira nedeniyle müvekkilime “reaktif depresyon” teşhisi konulmuş olup halen tedavisi devam etmektedir. Aile huzuru bozulmuştur. Tüm bu nedenlerle davamızın kabulü ve 100 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

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