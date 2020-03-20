T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Keman virtüözü Cihat Aşkın ve İtalyan piyanist Roberto Issoglio, bu akşam 'dayanışma konseri' veriyor

20 Mart 2020 18:03

Keman virtüözü Cihat Aşkın ve karantina altında olan İtalyan piyanist Roberto Issoglio bu akşam "dayanışma konseri" düzenleyecek. 
 
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün kültürel etkiliklerin durdurulmasının ardından birçok müzisyen konserlerini online platformlara taşıdı. 
 
İptal olan konserlerinin ardından her akşam online mini konser veren Keman virtüözü Cihat Aşkın da, Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan ve karantina altında olan Roberto Issoglio ile bu akşam Beethoven’in İlkbahar Sonatı’ndan birinci bölümünü seslendireceklerini duyurdu.
 
Instagram üzerinden yayınlanacak konser, bu akşam Türkiye saati ile 21.05'te başlayacak. 
 
 
 
 

ETİKETLER

koronavirüskonserRoberto IssoglioCihat Aşkın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24