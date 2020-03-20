Keman virtüözü Cihat Aşkın ve İtalyan piyanist Roberto Issoglio, bu akşam 'dayanışma konseri' veriyor

Keman virtüözü Cihat Aşkın ve karantina altında olan İtalyan piyanist Roberto Issoglio bu akşam "dayanışma konseri" düzenleyecek.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün kültürel etkiliklerin durdurulmasının ardından birçok müzisyen konserlerini online platformlara taşıdı.

İptal olan konserlerinin ardından her akşam online mini konser veren Keman virtüözü Cihat Aşkın da, Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan ve karantina altında olan Roberto Issoglio ile bu akşam Beethoven’in İlkbahar Sonatı’ndan birinci bölümünü seslendireceklerini duyurdu.

Instagram üzerinden yayınlanacak konser, bu akşam Türkiye saati ile 21.05'te başlayacak.