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Kültür-Sanat

Keman sanatçısı Zeynep Işık hayatını kaybetti

Işık, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu

10 Şubat 2017 17:56

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı 48 yaşındaki Nedime Zeynep Işık, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 10 Şubat sabahı yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk sahibi sanatçı, son yolculuğuna çok sevdiği sahneden uğurlanacak.

Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz’in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz’in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu’nun ablasıydı.

Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak

11 Şubat Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde düzenlenecek tören ile sanatçı son yolculuğuna çok sevdiği sahneden uğurlanacak. Işık, öğle vakti Altınkum Hacı Sırrı Kırımlıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hisarçandır Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanatı aileden geliyordu

Evli, 10 ve 19 yaşlarında iki çocuk annesi Işık, sanatçı bir aileden geliyordu. 1989 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı birincilikle tamamlayan Işık, aynı yıl içerisinde Milano’daki Conservatorio Giuseppe Verdi’den de başarıyla diploma aldı. Yaşamına çok sayıda başarı sığdıran Işık, dünyaca tanınan şeflerin orkestrasında da başkemancı olarak sanat icra etti. Ayrıca Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz’in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz’in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu’nun ablasıydı.

Zeynep Işık hakkında

Ankara’da 1968 yılında doğan Zeynep Işık, keman çalışmalarına  J.Higny ile başladı. Doç.Dr. Murat Tamer ile çalışmalarını sürdürdüğü Ankara Devlet Konservatuarı’ndan 1989 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Milano'daki G.Verdi Konservatuarı’ndan da diploma aldı.

1990-1992 yıllarında, Maestro F.Gulli’nin, 1991-1993 yılları arasında W. Stauffer Akademisi’’nde Maestro S. Accardo ile üst düzey solistlik kariyer enterpretasyon kurslarına katıldı. 1988’den itibaren 7 yıl süreyle, Akdeniz Gençler Orkestrası’nın konzermeisterliğini yaptı.

1989 yılında, Maggo Musicale Fiorentino Opera Orkestrası’nın sınavını birincilikle kazanan Zeynep Işık, pek çok ünlü şefle çalışarak repertuvarını genişletti.

Işık, 1990 yılından itibaren, Milano'nun önemli orkestralarından biri olan I. Pomeriggi Musicali Orkestrası ile ile uzun süre opera ve senfonik çalışmalar yaptı. Milano Teatro Alla Scala’da Giselle, Şen Dul, Don Kişot gibi balelerde çalıştı.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde birçok solo ve oda müziği konserleri veren başarılı sanatçı Zeynep Işık, sonrasında Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmaya başlamış ve başkemancı olmuştu. 

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