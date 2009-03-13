Keman, piyano, çello Süreyya Operası'nda

Keman sanatçısı Atilla Aldemir, piyanist Cana Gürmen ile çellist Çağ Erçağ Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser verecek.



Süreyya Operası'ndan yapılan açıklamaya göre, Viyana'da yaşayan kemancı Aldemir, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü piyanist Gürmen ve Viyana'da Ablan Berg Kuartet üyelerinden Gerhard Schulz ile düzenli çalışmalarına devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasında solo viyolonseli Erçağ, 22 Mart'ta verecekleri konserde ilk kez bir araya gelecek.



Üçlü'nün dinleyicilere Brahms'dan Piazolla'ya uzanan renkli bir dinleti sunacağı bildirilen açıklamada, konserin ilk yarısının Rachmanninov, Saint Saens, Tchaikowsky, Brahms, Henri Vieuxtemps, ve Stravinsky'nin eserlerinden oluştuğu, ikinci yarısında tango severler için Piazzolla'dan "Buenos Aires'den Mevsimler" başlıklı eserin seslendirileceği kaydedildi.

