T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Keman, piyano, çello Süreyya Operası'nda

Keman sanatçısı Atilla Aldemir, piyanist Cana Gürmen ile çellist Çağ Erçağ Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser verecek.

13 Mart 2009 02:00

Keman sanatçısı Atilla Aldemir, piyanist Cana Gürmen ile çellist Çağ Erçağ Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser verecek.

Süreyya Operası'ndan yapılan açıklamaya göre, Viyana'da yaşayan kemancı Aldemir, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü piyanist Gürmen ve Viyana'da Ablan Berg Kuartet üyelerinden Gerhard Schulz ile düzenli çalışmalarına devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasında solo viyolonseli Erçağ, 22 Mart'ta verecekleri konserde ilk kez bir araya gelecek.

Üçlü'nün dinleyicilere Brahms'dan Piazolla'ya uzanan renkli bir dinleti sunacağı bildirilen açıklamada, konserin ilk yarısının Rachmanninov, Saint Saens, Tchaikowsky, Brahms, Henri Vieuxtemps, ve Stravinsky'nin eserlerinden oluştuğu, ikinci yarısında tango severler için Piazzolla'dan "Buenos Aires'den Mevsimler" başlıklı eserin seslendirileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24