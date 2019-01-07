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Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlama

KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi

07 Ocak 2019 14:10

KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Kemalpaşa\'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi\'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam eden çalışmaların ardından, dün saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla etrafa saçılan kıvılcımlar kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi.
Soğuk havada iki gündür elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar da trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

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