Kemalpaşa'da ilçe kararı sevinçle karşılandı (2)

HORONLU KUTLAMA YAPILDI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin\'in Kemalpaşa Beldesi\'nde eğlence programı düzenlendi. Kemalpaşa Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programa Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ergül Akçiçek ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, Kemalpaşa tarihi için dönüm noktasını yaşadıklarını belirterek \"Kemalpaşa’nın ilçe olmasından dolayı hazırlanan dosyaya baktım. Dikkatimi çeken şu oldu. Hem belediye meclislerinden, hem il genel meclislerinden çıkan kararların hepsi oy birliği ile geçmiş. Yani siyasi parti ayrımı olmadan herkes oy vermiş. Bu da genel olarak Kemalpaşa’nın ilçe olmasını herkesin istediğini gösteriyor\" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek te yıllardır bekledikleri bayrama kavuştuklarını belirterek, \"Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, valimize, milletvekillerimize, eski milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Geçmişten bugüne emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Güzel beldemiz ismi ive şanı ile Mustafa Kemal Paşa’ya yakışan bir gün yaşıyor. Yolumuz aydınlık yoldur, yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Bu konuda Kemalpaşa’ya kim bir çivi çakıyorsa, Kemalpaşa halkı adına hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Program Karadenizli sanatçı Salih Yılmaz\'ın konseri ile devam etti. Kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Etkinlik düzenlenen havai fişek gösterileri ile sona erdi.

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