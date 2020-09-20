Kemalizm hakkında "virüs" diyen Selman Öğüt, yayını terk etti

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programında Selman Öğüt, Kemalizm için “virüs” ifadelerini kullandı.

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu “Müzakere” programında “Kemalizm” tartışması yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre Öğüt, "Kemalizm virüstür" dedi. Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sordu. Öğüt, bu soruyu yanıtlamadı.

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında da bulunan Öğüt'e Ertürk, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" dedi.

Ertürk'ün programda bulunan Ceza Hukukçusu Prof Dr. Ersan Şen'e Öğüt hakkında "Suç mu işleniyor sizce?" sorusu üzerine Öğüt "Neden provoke ediyorsun? Özel eğitim mi aldın bu iş için?" dedi. Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesini kullandı.

Stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sordu.

​Selman Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazdı.