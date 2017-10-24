Kemalbay: Siz FETÖ'yü mü içinizden temizliyorsunuz? 

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay belediye başkanlarının istifasına ilişkin \"Bakın bizim belediyelerimize kayyum atayanlar kendilerine hizmet etmediklerini düşündükleri yerel yönetimlere kayyum atıyorlar. AKP Genel Başkanı Erdoğan\'a sesleniyorum; Siz FETÖ\'yü mü içinizden temizliyorsunuz? \" dedi.

HDP EŞ Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin TBMM\'deki grup toplantısında konuştu. Kemalbay, AK Parti\'de istifası istenen belediye başkanlarının durumunu kayyum atanan HDP7li belediyelere benzeterek şunları söyledi: \"Bizim biricik Gültan Kışanak\'ımız siyasette ne kadar kudretli olduğunu göstermişti. Biz kadınlar Gültan Kışanak\'la gurur duyuyoruz. Kışanak ve Anlı rehin alındı. Bugünse AKP - Saray rejimi İstanbul, Bursa belediye başkanlarını görevden alıyor. Bakın bizim belediyelerimize kayyum atayanlar kendilerine hizmet etmediklerini düşündükleri yerel yönetimlere kayyum atıyorlar. AKP Genel Başkanı Erdoğan\'a sesleniyorum; Siz FETÖ\'yü mü içinizden temizliyorsunuz? Çaktırmadan bunu mu yapıyorsunuz? Metal yorgunluğu diyerek çaktırmadan içinizdeki FETÖ\'yü mü temizliyorsunuz? Bir kez daha söylüyoruz: AKP içinden FETÖ\'yü temizlemek kekten unu temizlemek gibidir. Yapamazsınız boşuna uğraşmayın. Bizim belediyelerimiz tam bir abluka altında. Kayyum atanmakla kalmadı belediyeler karakol haline gelmiş durumda. Bizim yerel yönetimlerimiz en önemli özelliği geliştirdikleri kadın politikaları idi. Pek çok kurum kadınlar tarafından inşa edildi ve yerel yönetimlerde hakim kılındı. Şimdi karakol haline dönüştürülmüş bu belediyelere kadınların yaklaşması bile mümkün değil. Her tarafta silahlı adamların dolaştığı bu belediyeler tekrar bizlerin mücadelesiyle kazanılacak.\"