Kemal Türkler’in avukatı sinirlerine hâkim olamadı!

T24

Günay’dan tepki



Öz, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Asker Kazak’a küfür edince yayından alındı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkler’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki davanın “zaman aşımı” nedeniyle düşürülmesine karar verilmişti. Kararın açıklanmasının ardından avukat Öz, Kazak’a tepki göstermiş ve davayı kasıtlı olarak zaman aşımına sokmakla suçlanmıştı. Kazak, Öz’ü salondan çıkarırken kendisine “Şerefsiz” dediğini tutanağa geçirmişti.Öz, dün karar ile ilgili olarak önce Roj TV’ye bağlandı. Burada gözyaşlarına hakim olamayan Öz, küfür ve hakaret etmeye başlayınca canlı yayından alındı. Kısa bir süre sonra CNN Türk’te “Bugün” adlı haber bültenine katılan Öz, burada da sinirlerine hakim olamadı ve Hakim Kazak hakkında ağır ifadeler kullandı. Öz, Kazak’ı suçlayarak “Şerefsiz”, “Anasını avradını öpeceğim” şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine Öz yayından alındı. Öz’ün daha sonra program yapımcılarından özür dilediği, duygusal olduğu ve kendisini kötü hissettiği için böyle ifadeler kullandığını söylediği öğrenildi.Bu arada Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Türkler’in davasının zaman aşımına uğramasını “Bu, hukuk adına yüz kızartıcı bir olaydır” sözleriyle değerlendirdi.