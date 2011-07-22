Kemal Türkler davası AİHM'e taşınıyor

T24 - DİSK kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 31. yılında kabri başında anıldı. Türkler'in kızı, zaman aşımı bahane gösterilerek ortadan kaldırılan davayı AİHM’e götüreceklerini söyledi.



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 31. yılında kabri başında anıldı.



Topkapı Mezarlığı'nda, saygı duruşuyla başlayan törende bir konuşma yapan Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan, babasına ait mezarın bu sene yenilendiğini söyledi.



Babasının yanındaki mezarın kendilerine ait olmasına rağmen bir başkasına satıldığını ifade eden Soydan, mezarın tekrar alımı için 1 yıl mücadele ettiklerini ve sonunda amaçlarına ulaşarak, babasına kabir yaptırabildiklerini kaydetti.



Konuşmasına babasına hitap ederek devam eden Soydan, ''Sevgili babacığım, inşallah yeni evini beğenmişsindir. Ne yazık ki sana çok güzel haberler veremiyoruz. 1 Aralık 2010 tarihinde türlü bahanelerle zaman aşımı gösterilerek ortadan kaldırılan davanın sonucu, Yargıtay’dan bize olumsuz olarak geldi. Önümüzdeki 15 gün içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağız'' dedi.



DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de Kemal Türkler'in 31 yıl önce faşist olduklarını ileri sürdüğü kişilerce katledildiğini söyledi.



Kemal Türkler'in çocukluğundan ölümüne kadar gerçekleştirdiği sendikal mücadeleyi anlatan Görgün, ''Onunla çok şey başardık, ondan çok şey öğrendik. Türkiye'de 1 Mayıslar kutlanıyorsa, bunu, Kemal Türkler'e borçluyuz. İşçi sınıfının uluslararası birlikte mücadele ve dayanışma gününü, yıllar sonra tekrar Taksim Meydanı'nda kutlayarak ve 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesini sağlayarak ona olan borcumuzun bir bölümünü ödedik'' dedi.



Görgün, Türkler'e olan borçlarının devam ettiğini belirterek, ''Kemal Türkler'in katilleri hala cezalandırılmadı. Suikastın arkasındaki güçlerle hesaplaşılmadı. Kemal Türkler başta olmak üzere 12 Eylül zihniyetinin işlemiş olduğu siyasi cinayetleri aydınlatmak, 1 Mayıs 1977 katliamının aydınlatılması bizim boynumuzun borcudur'' diye konuştu.



Bu konuların tarihsel sorumlulukları olduğunu vurgulayan Görgün, kıdem tazminatlarını gaspetmek isteyenlere gereken cevabı vermenin ise güncel görevleri arasında yer aldığını kaydetti.



Türkler'in, ''Mezarıma geldiğinizde ağlamaktan şişmiş gözler değil, işçilerden iyi haberler getirin'' sözlerini aktaran Görgün, ''Ona iyi haberimiz, Türkiye'nin her yerinde direnişe devam eden işçilerin selamıdır. Fabrikalardan hastanelere, okullardan belediyelere direnişçi bütün işçiler Kemal Türkler'in mirasına sahip çıkıyor'' şeklinde konuştu.



Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da 31 yılda hüzünleri kadar umutlarının da çoğaldığını belirterek, devletin katilleri hala cezalandırmadığını, mücadelelerinin kendilerine öğretilen şekilde sonuç alıncaya kadar devam edeceğini söyledi.



Anma törenine, Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler ve kızı Nilgün Soydan başta olmak üzere akrabaları, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve yüzlerce DİSK üyesi katıldı.