Kemal Sunal'ın kızı Ezo: Magazin figürü olmadığım için kimse ne yaptığımı bilmiyor

‘Lalala' isimli kitabını çocuklarla buluşturan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, eğitimci yönüyle öne çıkıyor. Sunal, en çok sorulan sorulardan biri olan oyunculuk hakkında da, “Eğitimci olduğuma inanmak istemiyor insanlar. Magazin figürü olmadığım için kimse ne yaptığımı bilmiyor. Herhâlde oyuncudur ya da neden değil ki gibi bir şey var” dedi.

Ezo Sunal, 2007'de Ezo Sunal Çocuk Atölyesi'ni açarak eğitimci yönünü ortaya koymuştu. Sunal şimdi de içinde müzikli oyunlar ve etkinliklerin olduğu “Lalala' adlı bir çocuk kitabı yayımladı. Zaman’dan Nalan Kaya’nın haberine göre, İngiltere'de okurken beden müziğini deneyimleyen ve sonrasında eğitim vermeye başlayan Sunal, “Uzun süredir hayalimdi” dediği çocuk kitabını, velilerin ihtiyaçlarını gözlemleyerek yazmış. 2,5 yılda tamamlanan kitapta, sözlerini kendisinin ve Ömer Öztüyen'in birlikte yazdığı 10 şarkı var. ‘Lalala'nın ‘Vals' albümündeki şarkıları, annesi Gül Sunal, abisi Ali Sunal ve Perran Kutman, Rüştü Onur Atilla gibi isimler seslendiriyor. Kitabın akıllı telefon ve tablet uygulamasında da 16 şarkı dinlenebiliyor.

“Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok şanslıydım o yüzden de şükürler olsun” diyerek çocukluğundan bahseden Sunal, bunun da eğitimci olmasında etkisi olduğunu söylüyor. İngiltere'de okurken karşılaştığı eğitimciler de bu kararında etkili olmuş. Sunal, “İyi, kötü deneyimler çok değerli. Bütün bu tecrübeleri harmanlayarak kendime bir tarz oluşturdum” diyor. Ezo Sunal'a en çok sorulan sorulardan biri oyunculuk. Bu konuda “Eğitimci olduğuma inanmak istemiyor insanlar herhalde. Ezo eğitimci olamaz veya çok popüler olmadığım için, medyada görünmediğimden ya da magazin figürü olmadığım için kimse ne yaptığımı bilmiyor. Herhâlde oyuncudur ya da neden değil ki gibi bir şey var” diyerek açıklama yapıyor.

Hareket ve ritim dersleri veriyor

Ezo Sunal, İngiltere'den döndüğünde bir apartman katında atölye açtı. Bu atölye küçük gelmeye başladığında, 1998'de kurulan Gül Sunal Anaokulu'nun yerine 2007'de Ezo Sunal Çocuk Atölyesi'ni kurdu. Halen 18 ay-6 yaş grubu çocuklara kendi atölyesinde çeşitli eğitimler veren Sunal'ın en büyük yardımcısı ve destekçisi annesi. Ezo Sunal, atölyede hareket ve ritim dersleri veriyor. Jimnastik, halkoyunları gibi eğitimlerin yanı sıra gezi ve gözlemlerle çocukların özgüven kazanmasını hedefleyen Sunal, “Çocukların sosyalleşmesi, gelişimleri ve özgüven kazanmaları benim için çok önemli” diyor.

“Çocukları ekrana hapsedersem rahat uyuyamam”

Sunal bundan sonraki hedefini şöyle açıklıyor: “Eğitime odaklanan, velileri, çocukların aynı anda sıkılmadan izleyip bilgilenebilecekleri, merak ettikleri şeylere cevap bulabilecekleri merak etmeyi akıl etmedikleri şeylere aslında öğrenecekleri bir televizyon programı hayal ediyorum. Bir eğitimci olarak çocukları ekrana hapsedecek bir şey yaparsam geceleri rahat uyuyamam. Kitabımı, anneler çocuğuyla birlikte okuyabilir, fotoğraflara bakabilir, birlikte el işi yapıp dans edebilirler. Çocuklar zaten çok ilgililer. Bu dijital dünyada faydalı bir şeyler olsun istiyorum, bunun peşindeyim. Bizim yola çıkış prensibimiz bu. Akıllı telefonlar ve tabletler için yaptığımız uygulama bu yüzden farklı.”