Kemal Sunal vefatının 18. yılında anıldı

Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 18. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Tören sonunda basın mensuplarına açıklama yapan ünlü sanatçının eşi Gül Sunal, her geçen yıl eşine olan özlemin daha da arttığını dile getirerek, "Fakat filmlerinin oynatılması, hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz." dedi.

Ünlü oyuncunun uzun yıllar eserleriyle yaşayacağına işaret eden Sunal, "Kemal yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Onun için ben çok çok üzgünüm. Bu üzüntüm de hiç bitmeyecek onu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da törene katılan herkese çok teşekkür etti.

"Bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz"

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasına büyük özlem duyduğunu ifade ederek, "18 yıl geçti, çok özledim babamı ama görüyorum ki bütün sevenleri de onu çok özlemiş. Bu özlem bitmeyecek. Bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz diyeyim. En azından yüzümüzü güldürüyor. O bakımdan da her gün dua okunuyor babama." diye konuştu.

Babasının ölüm yıl dönümü 3 Temmuz ile doğum günü 11 Kasım'da sevenlerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Sunal, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak, Türkiye'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak komple bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Babamı ölümsüzleştiriyorlar, her zaman yaşatıyorlar. Sevenleri ve basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz."

"Bu vahşetleri unutmayalım"

Ali Sunal, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aralar çok canımız sıkkın biliyorsunuz küçük kardeşlerimiz var Eylül, Leyla gibi... Gerçekten çok moralim bozuk. İnşallah babamın sevenlerine buradan sesleniyorum, herkese sesleniyorum. Onları, o küçük kardeşlerimizi de unutmayalım. Bu caniliği unutmayalım ve bunun çözümü olana kadar hep takipçisi olalım. Artık Eylül, Leyla gibi bütün kardeşlerimizin böyle olaylarla kurban gitmesini istemiyoruz. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mekanları cennet olsun. Minicik patileri kesilen küçük köpek yavrusunu da eklemek istiyorum, unutmayalım bu vahşetleri, lütfen gereği yapılsın."