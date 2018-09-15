Kemal Özdeş: "Galatasaray bugün hak ederek kazandı"

\"Diagne\'nin pozisyonunun penaltı olduğunu görmüştüm\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray\'a 4-1 mağlup oldukları Spor Toto Süper Lig 5\'inci hafta müsabakasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray\'ın bir önceki maça göre 6 değişiklik yaptığına dikkat çeken Özdeş, \"Oyunun başında Galatasaray\'ın baskısını kırıp topa sahip olarak atak yaptık. Birkaç top kaybı dışında çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başladık. Topu kullanabildiğimizde Galatasaray sıkıntı yaşayacaktı. Diagne\'nin atamadığı bir pozisyon vardı, Serdar\'ın ters şutu vardı. Bunları atabilsek belki öne geçebilecektik. Devre arasında koridorda başlayan agresiflik, oyuncularımı uyarmama rağmen, odaklanmalarını engelledi. Duran topta savunmada odaklanamadık ve pahalıya mal oldu. Sonra peşinden bir gol daha yedik. Galatasaray, Alanya maçındaki etkili oyununa döndü bir anda. Kalemize çok pozisyonla geldiler ve goller attılar. Takımım 4\'te 4 yapmıştı ama bugün puan alamadık. Duygu yönetimiyle ilgili bir takım dersler almamız gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bir seri başlatacağımızı düşünüyorum. Oynayarak, hata yaparak öğreniyoruz. Galatasaray bugün hak ederek kazandı, Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar diliyorum kendilerine\" ifadelerini kullandı.

\"DIAGNE\'NİN POZİSYONUNUN PENALTI OLDUĞUNU GÖRMÜŞTÜM\"

Diagne\'nin pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Kemal Özdeş, \"Ofsayttan iptal edilen golü ben net göremem. Diagne\'nin pozisyonunun penaltı olduğunu görmüştüm. VAR sistemi haksızlığı ortadan kaldırıyor. Galatasaray\'ın rotasyonu, bizim oyunumuzu etkilemez, Galatasaray\'ın oyununu etkiler. Geçen 4 maçta olduğu gibi son paslarda etkili olamadık. Rakibimiz, böyle bir ambiyansta, tartışma çıkararak bunu yaptılar. Biz bunları yapamıyoruz. Bunu da yönetmek önemli. Lig devam ediyor. Fatih hocadan önce sahaya çıktım ikinci yarı öncesinde, Levent hocadan önce girdim sahaya. Karşı tarafın yedek kulübesiyle yaşanan bir gerginlik olmuştu. Yoksa sahadaki 11\'e 11\'lik oyunda herhangi bir sıkıntı yoktu. 55\'inci dakikada yaşanan gerginlik de bir strateji gibi göründü. Yoksa benim karşı takımın teknik direktörüne saygısızlık yapmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunlar uzatılacak şeyler değil\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Özdeş\'in açıklamaları