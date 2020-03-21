Diyarbakır 2017 Newrozu’nda polisin öldürdüğü Kemal Kurkut, vurulduğu yerde anıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü, 21 Mart 2017’deki Newroz kutlamasında polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut için anma etkinliği düzenledi. Evrim Alataş Caddesi üzerinde Kurkut’un vurulduğu yerde yapılan anmaya, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyyat Ceylan, HDP Parti Meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

Anmayı gerçekleştirmek isteyen grup, ilk başta polislerce valiliğin açıklama yapma kararı gerekçesiyle engellenmek istendi. HDP İl Eşbaşkanı Ceylan’ın, “Bu bir basın açıklaması değil. Öldürmek yasak olsun, biz can yaşatmaya çalışıyoruz” şeklindeki tepkisi üzerine anma gerçekleştirildi.

"Mahkemesi bir sonuca ulaşmadı"

Anmada konuşan HDP İl Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık, Kurkut’un Newroz Bayramı’na katılırken katledildiğini hatırlattı. Kurkut’un mahkemesinin bir sonuca ulaşmadığını dile getiren Uyanık, hem Kurkut’u hem de bugüne kadar Newroz’u yaratan şehitleri unutmadıklarını vurguladı. Uyanık, bu vesileyle tüm halkların Newroz bayramını kutladı.

"Adalet yerini bulsun"

Newroz Bayramının huzur ve barışa vesile olmasını dileyen HDP İl Eşbaşkanı Ceylan ise Koronavirüs'e karşı sağlıklı bir toplum dilediğini söyledi. Kurkut’u katledenlerin cezalandırılması gerektiğini belirten Ceylan, “Maalesef mahkemesi hala sürüyor. Biz adalet, hak, hukuk arayacağız. Adalet yerini bulana kadar Kemal Kurkut’u ve ailesini sahiplenme çabamız devam edecek. Kemal Kurkut şahsında şunu diyoruz. Suçlar ne kadar cezalandırılırsa, suçluların olmadığı bir toplum inşa edilir. Suçların önü alınırsa, kimse suç işlemeye cesaret edemez. Israrla bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Sorumlulara da sesleniyoruz. Suçluları gizlemeyin, açığa çıkarın, adalet yerini bulsun. Kemal Kurkut’u saygıyla anıyor, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kurkut’un vurulduğu yere karanfiller bırakıldı.

Ne olmuştu?

Kemal Kurkut, Diyarbakır’da katıldığı 2017 yılı Newroz kutlaması sırasında, polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın akabinde açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, öldürülen Kurkut’un “canlı bomba olduğu şüphesiyle” vurulduğunu açıklamıştı.

Ancak olayın ertesi günü, KHK ile kapatılan dihaber’in vurulma anına dair servis ettiği fotoğraflar gerçeği açığa çıkarmış, Diyarbakır Valisi, Emniyet’in verdiği bilgiler doğrultusunda açıklama yaptığını ve bu nedenle “üzüntü duyduğunu” belirtmişti.

Fotoğrafların yayınlanması ardından Y.Ş. ve O.M. isimli polisler gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden O.M. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Kurkut’un ölümüne yol açan kurşunların kendi silahından çıktığı tespit edilen polis Y.Ş. ise tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “adli kontrol şartıyla” serbest bırakılmıştı.

Savcı, serbest bırakılan Y.Ş.’nin tutuklanması için itirazda bulunsa da hâkimlik itirazı reddetmişti.

Cinayet ile ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan polislerden Y.Ş., 3 ay sonra görevine iade edilmişti.

Olaydan sonra basın ve protokol girişindeki zırhlı polis araçları ve çevrede bulunan sitelerin güvenlik kameralarının görüntüleri toplanarak incelemeye alınmıştı.

Gazetecilerin gözleri önünde işlenen cinayete dair iddianame Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ancak 7 ay sonra hazırlanmıştı.

Sanık polis Y.Ş.’nin “Olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulunulan iddianame, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Diğer polis O.M. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Açılan davanın ilk duruşması, 14 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştı. Sanık polis cinayetten 9 ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Devam eden yargılama sürecinde sanık polisin tutuklanması istemi her defasında reddedilmişti.

Kurkut’un öldürülmesine ilişkin açılan davanın 24 Mart’ta görülmesi beklenen son duruşmasının ise Koronavirüs salgını nedeniyle Diyarbakır Adliyesi’nde alınan tedbirler doğrultusunda 16 Haziran’a ertelendiği bildirilmişti.